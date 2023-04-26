В ЯНАО медики «скорой помощи» извинились перед девочкой, которую они сбили на переходе

Медики Нового Уренгоя принесли извинения девочке, которую сбил автомобиль «скорой помощи» на регулируемом пешеходном переходе по улице Губкина. Комментарий администрации скорой помощи опубликован в Telegram.
«Бригада скорой медпомощи направлялась на срочный вызов к пациенту. Световая и шумовая сигнализации были включены. В это время на регулируемом пешеходном переходе ребенок продолжил переходить проезжую часть на зеленый сигнал светофора, в результате произошло ДТП. Мы приносим извинения девочке и ее семье», — приводит комментарий администрации скорой помощи Нового Уренгоя telegram-канал «Сова сказала».
Происшествие случилось вечером 26 апреля. Водитель автомобиля «скорой помощи» с включенными спецсигналами, допустил наезд на девятилетнюю девочку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Серьезных травм ребенок не получил, ей была оказана необходимая помощь. На вызов к пациенту была оперативно направлена другая бригада.
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