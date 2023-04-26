26 апреля 2023
25 апреля 2023

В ЯНАО медики «скорой помощи» извинились перед девочкой, которую они сбили на переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, машина скорой помощи, скорая помощь, скорая медицинская помощь
Медики «скорой помощи» принесли извинения сбитой ими девочке Фото:

Медики Нового Уренгоя принесли извинения девочке, которую сбил автомобиль «скорой помощи» на регулируемом пешеходном переходе по улице Губкина. Комментарий администрации скорой помощи опубликован в Telegram.

«Бригада скорой медпомощи направлялась на срочный вызов к пациенту. Световая и шумовая сигнализации были включены. В это время на регулируемом пешеходном переходе ребенок продолжил переходить проезжую часть на зеленый сигнал светофора, в результате произошло ДТП. Мы приносим извинения девочке и ее семье», — приводит комментарий администрации скорой помощи Нового Уренгоя telegram-канал «Сова сказала».

Происшествие случилось вечером 26 апреля. Водитель автомобиля «скорой помощи» с включенными спецсигналами, допустил наезд на девятилетнюю девочку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Серьезных травм ребенок не получил, ей была оказана необходимая помощь. На вызов к пациенту была оперативно направлена другая бригада.

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Медики Нового Уренгоя принесли извинения девочке, которую сбил автомобиль «скорой помощи» на регулируемом пешеходном переходе по улице Губкина. Комментарий администрации скорой помощи опубликован в Telegram. «Бригада скорой медпомощи направлялась на срочный вызов к пациенту. Световая и шумовая сигнализации были включены. В это время на регулируемом пешеходном переходе ребенок продолжил переходить проезжую часть на зеленый сигнал светофора, в результате произошло ДТП. Мы приносим извинения девочке и ее семье», — приводит комментарий администрации скорой помощи Нового Уренгоя telegram-канал «Сова сказала». Происшествие случилось вечером 26 апреля. Водитель автомобиля «скорой помощи» с включенными спецсигналами, допустил наезд на девятилетнюю девочку, переходившую дорогу на зеленый сигнал светофора. Серьезных травм ребенок не получил, ей была оказана необходимая помощь. На вызов к пациенту была оперативно направлена другая бригада.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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