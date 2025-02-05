Песков назвал Зеленского безумным из-за его требований по ядерному оружию

Песков: заявления Зеленского о ядерном оружии граничат с безумием
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков не оценил слова Зеленского о ядерном оружии
Песков не оценил слова Зеленского о ядерном оружии Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков остро отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о ядерном оружии, назвав их безумными. Он подчеркнул, что подобные заявления могут саботировать текущие переговорные процессы.

«Подобные заявления и высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия», — заявил Песков журналистам. Он выразил надежду на то, что несмотря на низкую квалификацию текущего поколения европейских политиков, у них все же сохраняется понимание абсурдности и опасности обсуждения такой темы. Песков подчеркнул важность соблюдения существующих договоренностей по нераспространению ядерного оружия.

Ранее Зеленский потребовал ядерное оружие в качестве компенсации в случае непринятия страны в НАТО. Он также заявил, что Россия также должна будет отдать Киеву свои новые регионы.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков остро отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о ядерном оружии, назвав их безумными. Он подчеркнул, что подобные заявления могут саботировать текущие переговорные процессы. «Подобные заявления и высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия», — заявил Песков журналистам. Он выразил надежду на то, что несмотря на низкую квалификацию текущего поколения европейских политиков, у них все же сохраняется понимание абсурдности и опасности обсуждения такой темы. Песков подчеркнул важность соблюдения существующих договоренностей по нераспространению ядерного оружия. Ранее Зеленский потребовал ядерное оружие в качестве компенсации в случае непринятия страны в НАТО. Он также заявил, что Россия также должна будет отдать Киеву свои новые регионы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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