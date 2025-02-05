Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков остро отреагировал на высказывания президента Украины Владимира Зеленского о ядерном оружии, назвав их безумными. Он подчеркнул, что подобные заявления могут саботировать текущие переговорные процессы.
«Подобные заявления и высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия», — заявил Песков журналистам. Он выразил надежду на то, что несмотря на низкую квалификацию текущего поколения европейских политиков, у них все же сохраняется понимание абсурдности и опасности обсуждения такой темы. Песков подчеркнул важность соблюдения существующих договоренностей по нераспространению ядерного оружия.
Ранее Зеленский потребовал ядерное оружие в качестве компенсации в случае непринятия страны в НАТО. Он также заявил, что Россия также должна будет отдать Киеву свои новые регионы.
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