«Жалеть не нужно»: дочь Пригожина заявила о пропаже мужа в зоне СВО

Зять Пригожина пропал в зоне проведения СВО
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Зять Пригожина пропал в зоне СВО
Зять Пригожина пропал в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дочь российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная заявила о пропаже мужа в зоне проведения специальной военной операции. О судьбе супруга девушка написала в своем telegram-канале.

«Мой муж без вести пропавший уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется», — написала Даная. Девушка отметила, что не ждет от людей жалости по этому поводу.

Мужчина получил повестку в военкомат еще в 2022 году. Однако служить не пошел, так как у пары тогда только родился сын. На фронт он отправился в декабре 2023 года в качестве добровольца. 

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Дочь российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная заявила о пропаже мужа в зоне проведения специальной военной операции. О судьбе супруга девушка написала в своем telegram-канале. «Мой муж без вести пропавший уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется», — написала Даная. Девушка отметила, что не ждет от людей жалости по этому поводу. Мужчина получил повестку в военкомат еще в 2022 году. Однако служить не пошел, так как у пары тогда только родился сын. На фронт он отправился в декабре 2023 года в качестве добровольца. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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