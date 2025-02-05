«Жалеть не нужно»: дочь Пригожина заявила о пропаже мужа в зоне СВО

Дочь российского музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная заявила о пропаже мужа в зоне проведения специальной военной операции. О судьбе супруга девушка написала в своем telegram-канале.
«Мой муж без вести пропавший уже год и два месяца. Новостей нет, хайпиться на этой теме мне не хочется», — написала Даная. Девушка отметила, что не ждет от людей жалости по этому поводу.
Мужчина получил повестку в военкомат еще в 2022 году. Однако служить не пошел, так как у пары тогда только родился сын. На фронт он отправился в декабре 2023 года в качестве добровольца.
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