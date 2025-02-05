Артюхов вошел во второй Госсовет РФ, жалобы оленеводов, главбух-мошенник: события на Ямале 5 февраля

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в комиссию Госсовета РФ по научно-технологическому развитию. А детям в возрасте от 14 до 18 лет, проживающим в интернатах Ямала, так как их родители ведут кочевой образ жизни, придумали особенную единую карту. Оленеводы же готовят жалобу в администрацию президента РФ. О том, что происходило в округе за 5 февраля — в материале URA.RU.
Новая комиссия для губернатора Артюхова
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов вошел в комиссию Госсовета РФ по научно-технологическому развитию. Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Задача комиссии заключается в координации усилий государственных органов, научных академий, фондов по поддержке науки, научно-технической и инновационной деятельности, а также других соответствующих организаций в процессе разработки и осуществления государственной политики в области науки и техники.
Также губернатор обсудил перспективы развития Нового Уренгоя в юбилей города. Темами для обсуждения стали расселение аварийного жилья, празднование юбилея и обновление фасадов.
Особая «Морошка» для детей КМНС
Детям в возрасте от 14 до 18 лет, проживающим в интернатах Ямала, так как их родители ведут кочевой образ жизни, придумали особенную единую карту «Морошка» — она будет нефинансовой. Такую же карту получат дети банкротов, а также пенсионеры, не имеющие финансовой карты «Морошка». Условия пользования нефинансовой картой уже внесли в порядок выдачи.
Тундровики готовы привлечь в судебный кейс администрацию президента
Ямальские тундровики готовятся подавать жалобу на чиновников в администрацию президента, следком и генпрокуратуру РФ. Для этого представитель КМНС Светлана Лаптандер призвала земляков отправлять ей информацию о возможных нарушениях представителей власти.
Передать полученную информацию в СК РФ и генпрокуратуру Лаптандер пообещала на личном приеме. Она также намерена добиваться детальной проверки изложенных ей фактов и предположений и визита в ЯНАО следственной группы из Москвы.
Рейс Новый Уренгой — Уфа перенесен на следующий день
Регулярный рейс UT-186 Новый Уренгой — Уфа задерживается из-за технической неисправности воздушного судна авиакомпании «ЮТэйр». Об этом сообщает пресс-служба уральской транспортной прокуратуры.
«Количество пассажиров на рейс составляет 105 человек. В настоящее время изъявившие желание 70 человек размещаются в гостинице», — передает пресс-служба ведомства.
ЯНАО вошел в топ-10 регионов по продаже сигарет
На Ямале зафиксирован один из самых высоких показателей потребления сигарет среди регионов России. Повышенный интерес к сигаретам в России связан с процессами легализации рынка.
В список лидеров по потреблению сигарет также вошли Магаданская область, Камчатский край и Забайкальский край. В целом жители России за год потратили на сигареты более 1,4 триллиона рублей.
Главбух-мошенник
Суд Салехарда вынес приговор главбуху «Центра обслуживания учреждений культуры и молодежной политики» Ямальского района, которая фиктивно трудоустроила уборщицу в бухгалтерию. Она признана виновной в мошенничестве и заплатит штраф, сообщили URA.RU источники в силовых структурах.
На время отпуска подчиненного сотрудника, главбух подведа администрации Ямальского района фиктивно устроила на это место уборщицу. Полученную зарплату она передала осужденной, которая распорядилась деньгами по собственному усмотрению.
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