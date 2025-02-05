Познер раскритиковал инициативу Бастрыкина об ограничении продажи алкоголя

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Владимир Познер раскритиковал идею Александра Бастрыкина об ограничении продажи алкоголя до 21 года
Владимир Познер раскритиковал идею Александра Бастрыкина об ограничении продажи алкоголя до 21 года Фото:

Российский журналист Владимир Познер раскритиковал инициативу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о запрете продажи алкоголя людям до 21 года. Он отметил, что такая идея не будет являться эффективной в качестве борьбы с алкоголизмом.

«На мой взгляд, за счет таких методов не удастся добиться перелома. Мне это не кажется эффективным. Думаю, что это немного самообман. Проблема алкоголизма — серьезная и совершенно не новая», — поделился он с журналистами. Его слова передает издание «Абзац».

Журналист напомнил, что в разных странах свой возрастной порог для продажи алкоголя. Например, именно в США ограничения на продажу соответствующих напитков также до 21 года. Далее он начал рассуждать на тему того, что в стране в целом высокими уровень алкоголизма. И ее решение в целом требует комплексного подхода, подытожил он.

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Российский журналист Владимир Познер раскритиковал инициативу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о запрете продажи алкоголя людям до 21 года. Он отметил, что такая идея не будет являться эффективной в качестве борьбы с алкоголизмом. «На мой взгляд, за счет таких методов не удастся добиться перелома. Мне это не кажется эффективным. Думаю, что это немного самообман. Проблема алкоголизма — серьезная и совершенно не новая», — поделился он с журналистами. Его слова передает издание «Абзац». Журналист напомнил, что в разных странах свой возрастной порог для продажи алкоголя. Например, именно в США ограничения на продажу соответствующих напитков также до 21 года. Далее он начал рассуждать на тему того, что в стране в целом высокими уровень алкоголизма. И ее решение в целом требует комплексного подхода, подытожил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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