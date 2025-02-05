В ЯНАО планируют реорганизовать программу патриотического воспитания

Правительство ЯНАО предложило обновленную программу патриотического воспитания в округе на 2025-2028 годы. Проект постановления опубликован на сайте окружного правительства.
«Комплексная программа по совершенствованию патриотического воспитания будет направлена на создание условий для повышения гражданской ответственности, укрепления чувства сопричастности народа к великой истории и культуре России. Мероприятия будут способствовать формированию и развитию личности, обладающей качествами гражданина — патриота Родины», — сообщается в пояснении к проекту документа.
В числе направлений в проекте программы называются:
- Развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан;
- Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в ВС РФ, развитие и укрепление военно-шефских связей;
- Создание условий для развития добровольчества;
- укрепление института семьи как формы наиболее рациональной жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации в обществе;
- воспитание толерантности и культуры межнационального общения, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма.
Ответственным за реализацию программы назначен окружной департамент молодежной политики, будет организована межведомственная поддержка. Участниками программы станут муниципальные организации, в сероссийские общественные движения «Волонтеры Победы» и «Поисковое движение России» и центры военно-спортивной подготовки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!