В ЯНАО планируют реорганизовать программу патриотического воспитания

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Проект программы опубликовало правительство ЯНАО, архивное фото
Проект программы опубликовало правительство ЯНАО, архивное фото Фото:

Правительство ЯНАО предложило обновленную программу патриотического воспитания в округе на 2025-2028 годы. Проект постановления опубликован на сайте окружного правительства.

«Комплексная программа по совершенствованию патриотического воспитания будет направлена на создание условий для повышения гражданской ответственности, укрепления чувства сопричастности народа к великой истории и культуре России. Мероприятия будут способствовать формированию и развитию личности, обладающей качествами гражданина — патриота Родины», — сообщается в пояснении к проекту документа.

В числе направлений в проекте программы называются:

  • Развитие научного и методического сопровождения системы патриотического воспитания граждан;
  • Развитие военно-патриотического воспитания граждан, укрепление престижа службы в ВС РФ, развитие и укрепление военно-шефских связей;
  • Создание условий для развития добровольчества;
  • укрепление института семьи как формы наиболее рациональной жизнедеятельности личности и ее нормальной социализации в обществе;
  • воспитание толерантности и культуры межнационального общения, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма.

Ответственным за реализацию программы назначен окружной департамент молодежной политики, будет организована межведомственная поддержка. Участниками программы станут муниципальные организации, в сероссийские общественные движения «Волонтеры Победы» и «Поисковое движение России» и центры военно-спортивной подготовки.

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Правительство ЯНАО предложило обновленную программу патриотического воспитания в округе на 2025-2028 годы. Проект постановления опубликован на сайте окружного правительства. «Комплексная программа по совершенствованию патриотического воспитания будет направлена на создание условий для повышения гражданской ответственности, укрепления чувства сопричастности народа к великой истории и культуре России. Мероприятия будут способствовать формированию и развитию личности, обладающей качествами гражданина — патриота Родины», — сообщается в пояснении к проекту документа. В числе направлений в проекте программы называются: Ответственным за реализацию программы назначен окружной департамент молодежной политики, будет организована межведомственная поддержка. Участниками программы станут муниципальные организации, в сероссийские общественные движения «Волонтеры Победы» и « Поисковое движение России» и центры военно-спортивной подготовки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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