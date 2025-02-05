«Удар для НАТО»: на Западе рассказали о новой российской системе «Деривация-ПВО»

Новый российский мобильный зенитно-артиллерийский комплекс «2С38 „Деривация-ПВО“ может скоро появиться в зоне проведения СВО и стать новым кошмаром для Вооруженных Сил Украины (ВСУ), а также „ударом для НАТО“. По мнению авторов издания Interia, уникальные характеристики этой системы позволяют ей эффективно бороться с различными видами воздушных и наземных целей.
«Система 2С38 „Деривация“ будет угрожать Украине. Благодаря этому российская армия сможет быстрее и эффективнее нейтрализовать любые средства воздушного нападения, такие как дроны-камикадзе, а также бронетехнику противника», — говорится в публикации. В статье отмечается, что использование модернизированной системы станет «ударом по Швеции и по НАТО в целом».
Зенитный комплекс «Деривация-ПВО» оснащен 57-мм пушками, что является уникальным решением в мировой практике. Эта система способна выстреливать до 120 раз в минуту и поражать цели на высоте до 4,5 км и на расстоянии до 6 км. Кроме того, важной особенностью является оптико-электронная система обнаружения, которая обеспечивает 360-градусный обзор местности, что значительно повышает ее эффективность на поле боя.
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