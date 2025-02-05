Финансисты раскрыли, на чем можно заработать много денег в 2025 году

Аналитик Арронет: хорошим выбором для инвестиций станут флоатеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Наиболее перспективными валютами для заработка в 2025 году считаются доллар и юань
Наиболее перспективными валютами для заработка в 2025 году считаются доллар и юань Фото:

Хорошей инвестиционной идеей на первую половину 2025 году будут облигации с плавающим купоном (флоатер). С таким мнением выступил главный аналитик Ингосстрах Банка Петр Арронет.

«Облигации с плавающим купоном, показавшие лучшую доходность в 2024-м, будут хорошей инвестиционной идеей в первой половине 2025 года, пока ЦБ будет удерживать ставку 21%», — передает РБК со ссылкой на заявление Арронета. При этом снижение спроса на флоатеры вероятно в том случае, если ключевая ставка будет ниже 15–16%.

Эксперты также отмечают, что для заработка на инвестициях в 2025 году стоит обратить внимание на акции, особенно в случае геополитической деэскалации и снятия санкций. Это может поднять индекс Мосбиржи выше 3500 пунктов с потенциальной доходностью свыше 20%.

Среди валют доллар и юань выделены как перспективные инвестиции. Доллар из-за усилий новой администрации США, и юань, который доступен для торгов на бирже и не подвержен высоким санкционным рискам.

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Хорошей инвестиционной идеей на первую половину 2025 году будут облигации с плавающим купоном (флоатер). С таким мнением выступил главный аналитик Ингосстрах Банка Петр Арронет. «Облигации с плавающим купоном, показавшие лучшую доходность в 2024-м, будут хорошей инвестиционной идеей в первой половине 2025 года, пока ЦБ будет удерживать ставку 21%», — передает РБК со ссылкой на заявление Арронета. При этом снижение спроса на флоатеры вероятно в том случае, если ключевая ставка будет ниже 15–16%. Эксперты также отмечают, что для заработка на инвестициях в 2025 году стоит обратить внимание на акции, особенно в случае геополитической деэскалации и снятия санкций. Это может поднять индекс Мосбиржи выше 3500 пунктов с потенциальной доходностью свыше 20%. Среди валют доллар и юань выделены как перспективные инвестиции. Доллар из-за усилий новой администрации США, и юань, который доступен для торгов на бирже и не подвержен высоким санкционным рискам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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