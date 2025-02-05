Политолог Дризе предупредил Россию о хитром плане США

США предложат России партнерство, но только в одностороннем порядке — Америка должна быть лидером. Об этом сообщил политический обозреватель Дмитрий Дризе.
«Вполне возможно, что это будут хорошие условия, но не будет равноправного партнерства. По крайней мере, так команда [президента США Дональда] Трампа попытается это преподнести», — передает «Коммерсант» заявление обозревателя. По словам эксперта, в будущем не стоит ожидать послаблений со стороны США.
Дризе подчеркнул, что подходы Трампа становятся яснее: США больше не стремятся спасать мир, а действуют исходя из собственных интересов. Америка, будучи великой державой, ожидает, что менее могущественные страны будут платить за свое благополучие, добавил он
Как считает Дризе, с Россией, вероятно, будет применен аналогичный подход, учитывая ее размер и влияние. Смысл тот же: американские интересы будут учитываться, но только если это не противоречит глобальному лидерству США, закончил эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.