Политолог Дризе предупредил Россию о хитром плане США

Политолог Дризе: у России с США не будет равноправного партнерства
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Дризе считает, что тактика Трампа в отношении с Россией вызывает опасения
Дризе считает, что тактика Трампа в отношении с Россией вызывает опасения Фото:

США предложат России партнерство, но только в одностороннем порядке — Америка должна быть лидером. Об этом сообщил политический обозреватель Дмитрий Дризе.

«Вполне возможно, что это будут хорошие условия, но не будет равноправного партнерства. По крайней мере, так команда [президента США Дональда] Трампа попытается это преподнести», — передает «Коммерсант» заявление обозревателя. По словам эксперта, в будущем не стоит ожидать послаблений со стороны США. 

Дризе подчеркнул, что подходы Трампа становятся яснее: США больше не стремятся спасать мир, а действуют исходя из собственных интересов. Америка, будучи великой державой, ожидает, что менее могущественные страны будут платить за свое благополучие, добавил он

Как считает Дризе, с Россией, вероятно, будет применен аналогичный подход, учитывая ее размер и влияние. Смысл тот же: американские интересы будут учитываться, но только если это не противоречит глобальному лидерству США, закончил эксперт.

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США предложат России партнерство, но только в одностороннем порядке — Америка должна быть лидером. Об этом сообщил политический обозреватель Дмитрий Дризе. «Вполне возможно, что это будут хорошие условия, но не будет равноправного партнерства. По крайней мере, так команда [президента США Дональда] Трампа попытается это преподнести», — передает «Коммерсант» заявление обозревателя. По словам эксперта, в будущем не стоит ожидать послаблений со стороны США.  Дризе подчеркнул, что подходы Трампа становятся яснее: США больше не стремятся спасать мир, а действуют исходя из собственных интересов. Америка, будучи великой державой, ожидает, что менее могущественные страны будут платить за свое благополучие, добавил он Как считает Дризе, с Россией, вероятно, будет применен аналогичный подход, учитывая ее размер и влияние. Смысл тот же: американские интересы будут учитываться, но только если это не противоречит глобальному лидерству США, закончил эксперт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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