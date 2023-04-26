В тюменском военкомате вскрыли схему по продаже военных билетов

27 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

По показаниям одного из участников схемы, военные билеты продавались за суммы в районе 270 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В военном комиссариате Калининского и Центрального административных округов Тюмени была налажена схема продажи военных билетов, в которой участвовали два посредника и председатель военно-врачебной комиссии. Детали того, как совершались преступления, стали известны URA.RU из материалов судебного дела. По нему один из покупателей спустя несколько лет получил семь лет лишения свободы условно. «В 2018 году подсудимый через посредников дал взятку за заведомо незаконные действия должностному лицу — врачу-терапевту военного комиссариата Калининского и Центрального АО. Мужчину признали ограниченно годным к военной службе, он получил освобождение от призыва и военный билет», — следует из материалов судебного дела, рассмотренного в Тюмени. Как говорится в документе, в схеме по продаже военных билетов участвовали трое. Посредниками выступали два медика, которые ранее работали в комиссиях военных комиссариатов Тюмени. Первый находил клиентов, вторая получала от него деньги и передавала их действующему на момент совершения преступлений председателю военно-врачебной комиссии Калининского и Центрального административных округов (эту должность она покинула несколько лет назад). Схема была такова: оплатившие услуги призывники приносили на комиссию сфальсифицированные справки. Согласно им у мужчин была язва. Председатель комиссии, заранее получившая деньги, способствовала, чтобы тюменцы получали освобождение от службы. Одним из первых клиентов преступной троицы стал тюменец Андрей К. За получением военного билета он обратился в сентябре 2018 года. Услуга стоила ему 250 тысяч рублей (хотя другие клиенты платили и до 270 тысяч): 65 000 из них полагались председателю комиссии, 10 000 — посреднице, которая вела с ней переговоры. Самую большую часть — 175 000 рублей, взял себе мужчина, который находил желающих получить освобождение от службы и изготавливающий им поддельные медицинские документы. По итогу за дачу взятки в крупном размере в 2023 году мужчина получил семь лет лишения свободы. Суд решил, что этот срок будет условным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В военном комиссариате Калининского и Центрального административных округов Тюмени была налажена схема продажи военных билетов, в которой участвовали два посредника и председатель военно-врачебной комиссии. Детали того, как совершались преступления, стали известны URA.RU из материалов судебного дела. По нему один из покупателей спустя несколько лет получил семь лет лишения свободы условно. «В 2018 году подсудимый через посредников дал взятку за заведомо незаконные действия должностному лицу — врачу-терапевту военного комиссариата Калининского и Центрального АО. Мужчину признали ограниченно годным к военной службе, он получил освобождение от призыва и военный билет», — следует из материалов судебного дела, рассмотренного в Тюмени. Как говорится в документе, в схеме по продаже военных билетов участвовали трое. Посредниками выступали два медика, которые ранее работали в комиссиях военных комиссариатов Тюмени. Первый находил клиентов, вторая получала от него деньги и передавала их действующему на момент совершения преступлений председателю военно-врачебной комиссии Калининского и Центрального административных округов (эту должность она покинула несколько лет назад). Схема была такова: оплатившие услуги призывники приносили на комиссию сфальсифицированные справки. Согласно им у мужчин была язва. Председатель комиссии, заранее получившая деньги, способствовала, чтобы тюменцы получали освобождение от службы. Одним из первых клиентов преступной троицы стал тюменец Андрей К. За получением военного билета он обратился в сентябре 2018 года. Услуга стоила ему 250 тысяч рублей (хотя другие клиенты платили и до 270 тысяч): 65 000 из них полагались председателю комиссии, 10 000 — посреднице, которая вела с ней переговоры. Самую большую часть — 175 000 рублей, взял себе мужчина, который находил желающих получить освобождение от службы и изготавливающий им поддельные медицинские документы. По итогу за дачу взятки в крупном размере в 2023 году мужчина получил семь лет лишения свободы. Суд решил, что этот срок будет условным.