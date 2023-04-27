27 апреля 2023

Главный курганский спасатель рассказал о ситуации после масштабных пожаров. Видео

Глава курганского МЧС Землянский: угрозы населенным пунктам нет
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Пожар в Логовушке. Курган, мчс, пожар, тушение
В Курганской области пожары ликвидируют 438 человек Фото:

Начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский сообщил, что огонь не угрожает населенным пунктам региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.

«В настоящее время угроза населенным пунктам Курганской области снята. Работа группировок и авиации спланирована в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах», — сообщил Землянский. С природными пожарами в Курганской области борются 438 человек и 122 единицы техники.

Ранее URA.RU сообщало, что утром 28 апреля для тушения пожаров в Курган прибыл самолет-амфибия. Ночью в деревне Логоушка удалось локализовать пожар на площади 90 гектаров. По фактам масштабных пожаров глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

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Начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский сообщил, что огонь не угрожает населенным пунктам региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «В настоящее время угроза населенным пунктам Курганской области снята. Работа группировок и авиации спланирована в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах», — сообщил Землянский. С природными пожарами в Курганской области борются 438 человек и 122 единицы техники. Ранее URA.RU сообщало, что утром 28 апреля для тушения пожаров в Курган прибыл самолет-амфибия. Ночью в деревне Логоушка удалось локализовать пожар на площади 90 гектаров. По фактам масштабных пожаров глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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© Служба новостей «URA.RU»
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