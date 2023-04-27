Главный курганский спасатель рассказал о ситуации после масштабных пожаров. Видео

Глава курганского МЧС Землянский: угрозы населенным пунктам нет

28 апреля 2023 в 09:12 Размер текста - 17 +

В Курганской области пожары ликвидируют 438 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский сообщил, что огонь не угрожает населенным пунктам региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «В настоящее время угроза населенным пунктам Курганской области снята. Работа группировок и авиации спланирована в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах», — сообщил Землянский. С природными пожарами в Курганской области борются 438 человек и 122 единицы техники. Ранее URA.RU сообщало, что утром 28 апреля для тушения пожаров в Курган прибыл самолет-амфибия. Ночью в деревне Логоушка удалось локализовать пожар на площади 90 гектаров. По фактам масштабных пожаров глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский сообщил, что огонь не угрожает населенным пунктам региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области. «В настоящее время угроза населенным пунктам Курганской области снята. Работа группировок и авиации спланирована в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах», — сообщил Землянский. С природными пожарами в Курганской области борются 438 человек и 122 единицы техники. Ранее URA.RU сообщало, что утром 28 апреля для тушения пожаров в Курган прибыл самолет-амфибия. Ночью в деревне Логоушка удалось локализовать пожар на площади 90 гектаров. По фактам масштабных пожаров глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.