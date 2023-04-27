Начальник Главного управления МЧС России по Курганской области Юрий Землянский сообщил, что огонь не угрожает населенным пунктам региона. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
«В настоящее время угроза населенным пунктам Курганской области снята. Работа группировок и авиации спланирована в Кургане, Кетовском, Каргапольском и Шатровском муниципальных округах», — сообщил Землянский. С природными пожарами в Курганской области борются 438 человек и 122 единицы техники.
Ранее URA.RU сообщало, что утром 28 апреля для тушения пожаров в Курган прибыл самолет-амфибия. Ночью в деревне Логоушка удалось локализовать пожар на площади 90 гектаров. По фактам масштабных пожаров глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
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