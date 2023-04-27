27 апреля 2023

В тюменской области резко ухудшилась ситуация с пожарами

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На границе Тюменской и Омской областей зафиксирован пожар Фото:
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Сразу в нескольких районах Тюменской области зафиксированы очаги возгорания. Об этом передает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Пожары зафиксированы: на границе с Омской областью (деревня Новоандреевка), в Абатском районе (село Тушнолобово)», — говорится в сообщении. Также очаги наблюдаются в Ишимском и Омутинском районе, в Голышманово и селе Мичурино.

Информацию о пожаре на границе Омской и Тюменской областей корреспондентам «Темы Тюмени» подтвердил директор ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» Николай Мальцев. Подробностей о возгорании пока нет.

В Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов был направлен запрос. Ответ на него ожидается.

В Тюменской области введен особый противопожарный режим. Согласно ему, горожанам запрещено посещать леса до 13 мая.

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Сразу в нескольких районах Тюменской области зафиксированы очаги возгорания. Об этом передает telegram-канал «Темы Тюмени». «Пожары зафиксированы: на границе с Омской областью (деревня Новоандреевка), в Абатском районе (село Тушнолобово)», — говорится в сообщении. Также очаги наблюдаются в Ишимском и Омутинском районе, в Голышманово и селе Мичурино. Информацию о пожаре на границе Омской и Тюменской областей корреспондентам «Темы Тюмени» подтвердил директор ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» Николай Мальцев. Подробностей о возгорании пока нет. В Тюменскую базу авиационной и наземной охраны лесов был направлен запрос. Ответ на него ожидается. В Тюменской области введен особый противопожарный режим. Согласно ему, горожанам запрещено посещать леса до 13 мая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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