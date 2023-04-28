В Кургане отменили два автобусных маршрута

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Заозерный. Автобусы. Курган, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт
В Кургане стало на два городских маршрута меньше Фото:

Два курганских автобусных маршрута №№17 и 371 отменили с 28 апреля. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Кургана.

«Прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок № 17 «1 микрорайон — пос. Сиреневый», № 371 «пос. Левашово — ул. Лескова», — сообщается в постановлении. Действие распоряжения вступило в силу со дня опубликования.

Соответствующие изменения внесут в реестр муниципальных маршрутов. Контроль за выполнением данного постановления должны осуществлять директор департамента развития городского хозяйства и руководитель транспортного управления Кургана.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане отменили восемь городских маршрутов. Автобусы перестанут осуществлять перевозки, начиная с середины июня.

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Два курганских автобусных маршрута №№17 и 371 отменили с 28 апреля. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Кургана. «Прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок № 17 «1 микрорайон — пос. Сиреневый», № 371 «пос. Левашово — ул. Лескова», — сообщается в постановлении. Действие распоряжения вступило в силу со дня опубликования. Соответствующие изменения внесут в реестр муниципальных маршрутов. Контроль за выполнением данного постановления должны осуществлять директор департамента развития городского хозяйства и руководитель транспортного управления Кургана. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане отменили восемь городских маршрутов. Автобусы перестанут осуществлять перевозки, начиная с середины июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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