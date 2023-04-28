В Кургане отменили два автобусных маршрута

Два курганских автобусных маршрута №№17 и 371 отменили с 28 апреля. Соответствующее постановление появилось на сайте администрации Кургана.
«Прекратить действие свидетельств об осуществлении перевозок по маршрутам регулярных перевозок № 17 «1 микрорайон — пос. Сиреневый», № 371 «пос. Левашово — ул. Лескова», — сообщается в постановлении. Действие распоряжения вступило в силу со дня опубликования.
Соответствующие изменения внесут в реестр муниципальных маршрутов. Контроль за выполнением данного постановления должны осуществлять директор департамента развития городского хозяйства и руководитель транспортного управления Кургана.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане отменили восемь городских маршрутов. Автобусы перестанут осуществлять перевозки, начиная с середины июня.
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