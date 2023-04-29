29 апреля 2023
28 апреля 2023

В Тюмени появился новый формат жилья для студентов

В Тюмени открыли новый коливинг для студентов и молодых семей
© Служба новостей «URA.RU»
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Коливинг — это новый формат жилья для студентов, начинающих специалистов и молодых семей Фото:

В Тюмени появился новый тип жилья для студентов, который называется коливинг. Об этом рассказали журналисты.

«В Тюмени появился новый формат жилья для студентов, начинающих специалистов и молодых семей. Из плюсов можно отметить гостиничный сервис: камеры видеонаблюдения, уборка, доставка еды, стирка, ремонт сантехники или наличие общих пространств. Все бытовые проблемы берет на себя управляющая компания», — рассказывают журналисты 72.RU.

Коливинг — это такой тип жилья, который предоставляет формат совместного проживания для людей с общими намерениями. Одна из отличительных черт пространства — это совместные мероприятия. В пространстве жилья есть общие зоны. Здесь можно посидеть и пообщаться с соседями на удобных диванах и стульях, посмотреть телевизор или поработать с ноутбуком. Также есть комната с экраном, на котором можно устроить небольшую презентацию или вечер просмотра фильмов. В здании еще присутствует фитнес-клуб.

По словам корреспондентов, апартаменты идут с мебелью. Самая маленькая квартира такого типа будет стоить 23 тысячи в месяц, самая большая — 30 тысяч рублей в месяц. За использование коворкинга, спортзала, игровой комнаты придется платить отдельно.

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В Тюмени появился новый тип жилья для студентов, который называется коливинг. Об этом рассказали журналисты. «В Тюмени появился новый формат жилья для студентов, начинающих специалистов и молодых семей. Из плюсов можно отметить гостиничный сервис: камеры видеонаблюдения, уборка, доставка еды, стирка, ремонт сантехники или наличие общих пространств. Все бытовые проблемы берет на себя управляющая компания», — рассказывают журналисты 72.RU. Коливинг — это такой тип жилья, который предоставляет формат совместного проживания для людей с общими намерениями. Одна из отличительных черт пространства — это совместные мероприятия. В пространстве жилья есть общие зоны. Здесь можно посидеть и пообщаться с соседями на удобных диванах и стульях, посмотреть телевизор или поработать с ноутбуком. Также есть комната с экраном, на котором можно устроить небольшую презентацию или вечер просмотра фильмов. В здании еще присутствует фитнес-клуб. По словам корреспондентов, апартаменты идут с мебелью. Самая маленькая квартира такого типа будет стоить 23 тысячи в месяц, самая большая — 30 тысяч рублей в месяц. За использование коворкинга, спортзала, игровой комнаты придется платить отдельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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