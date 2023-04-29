В Тюмени появился новый формат жилья для студентов

В Тюмени открыли новый коливинг для студентов и молодых семей

30 апреля 2023 в 07:13 Размер текста - 17 +

Коливинг — это новый формат жилья для студентов, начинающих специалистов и молодых семей Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тюмени появился новый тип жилья для студентов, который называется коливинг. Об этом рассказали журналисты. «В Тюмени появился новый формат жилья для студентов, начинающих специалистов и молодых семей. Из плюсов можно отметить гостиничный сервис: камеры видеонаблюдения, уборка, доставка еды, стирка, ремонт сантехники или наличие общих пространств. Все бытовые проблемы берет на себя управляющая компания», — рассказывают журналисты 72.RU. Коливинг — это такой тип жилья, который предоставляет формат совместного проживания для людей с общими намерениями. Одна из отличительных черт пространства — это совместные мероприятия. В пространстве жилья есть общие зоны. Здесь можно посидеть и пообщаться с соседями на удобных диванах и стульях, посмотреть телевизор или поработать с ноутбуком. Также есть комната с экраном, на котором можно устроить небольшую презентацию или вечер просмотра фильмов. В здании еще присутствует фитнес-клуб. По словам корреспондентов, апартаменты идут с мебелью. Самая маленькая квартира такого типа будет стоить 23 тысячи в месяц, самая большая — 30 тысяч рублей в месяц. За использование коворкинга, спортзала, игровой комнаты придется платить отдельно.

В Тюмени появился новый тип жилья для студентов, который называется коливинг. Об этом рассказали журналисты. «В Тюмени появился новый формат жилья для студентов, начинающих специалистов и молодых семей. Из плюсов можно отметить гостиничный сервис: камеры видеонаблюдения, уборка, доставка еды, стирка, ремонт сантехники или наличие общих пространств. Все бытовые проблемы берет на себя управляющая компания», — рассказывают журналисты 72.RU. Коливинг — это такой тип жилья, который предоставляет формат совместного проживания для людей с общими намерениями. Одна из отличительных черт пространства — это совместные мероприятия. В пространстве жилья есть общие зоны. Здесь можно посидеть и пообщаться с соседями на удобных диванах и стульях, посмотреть телевизор или поработать с ноутбуком. Также есть комната с экраном, на котором можно устроить небольшую презентацию или вечер просмотра фильмов. В здании еще присутствует фитнес-клуб. По словам корреспондентов, апартаменты идут с мебелью. Самая маленькая квартира такого типа будет стоить 23 тысячи в месяц, самая большая — 30 тысяч рублей в месяц. За использование коворкинга, спортзала, игровой комнаты придется платить отдельно.