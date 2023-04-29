Авария произошла ночью 30 апреля
В аварии на 679-м километре трассы Сургут-Салехард в ЯНАО погиб водитель автомобиля «ВАЗ». Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, также пострадали два человека. Местные жители называют дорогу «трассой смерти» из-за большого количества ДТП.
«На 679 км автодороги Сургут-Салехард в результате столкновения грузового автомобиля VOLVO с автомобилем „ВАЗ“, водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира автомобиля „ВАЗ“ госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы», — сообщается в telegram-канале ГИБДД по ЯНАО. ДТП произошло ночью 30 апреля.
В ЯНАО столкнулись VOLVO и «ВАЗ»
В ДТП погиб один человек и два получили травмы
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