29 апреля 2023
28 апреля 2023

На «трассе смерти» в ЯНАО в ДТП погиб водитель. Фото

На трассе Сургут-Салехард в ЯНАО в ДТП погиб водитель «ВАЗа»
© Служба новостей «URA.RU»
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Авария произошла ночью 30 апреля Фото:

В аварии на 679-м километре трассы Сургут-Салехард в ЯНАО погиб водитель автомобиля «ВАЗ». Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, также пострадали два человека. Местные жители называют дорогу «трассой смерти» из-за большого количества ДТП.

«На 679 км автодороги Сургут-Салехард в результате столкновения грузового автомобиля VOLVO с автомобилем „ВАЗ“, водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира автомобиля „ВАЗ“ госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы», — сообщается в telegram-канале ГИБДД по ЯНАО. ДТП произошло ночью 30 апреля.

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В аварии на 679-м километре трассы Сургут-Салехард в ЯНАО погиб водитель автомобиля «ВАЗ». Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, также пострадали два человека. Местные жители называют дорогу «трассой смерти» из-за большого количества ДТП. «На 679 км автодороги Сургут-Салехард в результате столкновения грузового автомобиля VOLVO с автомобилем „ВАЗ“, водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира автомобиля „ВАЗ“ госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы», — сообщается в telegram-канале ГИБДД по ЯНАО. ДТП произошло ночью 30 апреля.
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