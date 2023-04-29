На трассе Сургут-Салехард в ЯНАО в ДТП погиб водитель «ВАЗа»

Авария произошла ночью 30 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В аварии на 679-м километре трассы Сургут-Салехард в ЯНАО погиб водитель автомобиля «ВАЗ». Как сообщили в окружной Госавтоинспекции, также пострадали два человека. Местные жители называют дорогу «трассой смерти» из-за большого количества ДТП.

«На 679 км автодороги Сургут-Салехард в результате столкновения грузового автомобиля VOLVO с автомобилем „ВАЗ“, водитель легкового автомобиля скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, два пассажира автомобиля „ВАЗ“ госпитализированы. Обстоятельства ДТП выясняют автоинспекторы», — сообщается в telegram-канале ГИБДД по ЯНАО. ДТП произошло ночью 30 апреля.

В ЯНАО столкнулись VOLVO и «ВАЗ» Тelegram-канал «Госавтоинспекция Ямала»