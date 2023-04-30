Мэр из ЯНАО пригласил горожан на субботник

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский пригласил жителей на общегородской субботник, который состоится 6 мая. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале.
«Пора приводить наш дом в порядок после зимы. Приглашаю каждого салехардца внести свой вклад в уют и чистоту 6 мая на общегородском субботнике», — говорится в сообщении.
Мэр поздравил жителей окружной столицы с 1 мая, пожелал всем мира и весны. Он отметил, что город гордится работающими людьми, династиями и их достижениями.
Ранее URA.RU сообщало, что в честь 1 мая коллектив «Газпром добыча Надым» снял музыкальный клип. Творческим подходом отличились сотрудники Управления технологического транспорта и спецтехники.
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