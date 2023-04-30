Мэр из ЯНАО пригласил горожан на субботник

01 мая 2023 в 15:02 Размер текста - 17 +

Общегородской субботник в Салехарде состоится 6 мая Фото: Московец Илья © URA.RU Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский пригласил жителей на общегородской субботник, который состоится 6 мая. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Пора приводить наш дом в порядок после зимы. Приглашаю каждого салехардца внести свой вклад в уют и чистоту 6 мая на общегородском субботнике», — говорится в сообщении. Мэр поздравил жителей окружной столицы с 1 мая, пожелал всем мира и весны. Он отметил, что город гордится работающими людьми, династиями и их достижениями. Ранее URA.RU сообщало, что в честь 1 мая коллектив «Газпром добыча Надым» снял музыкальный клип. Творческим подходом отличились сотрудники Управления технологического транспорта и спецтехники.

Глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский пригласил жителей на общегородской субботник, который состоится 6 мая. Об этом мэр рассказал на своей странице в telegram-канале. «Пора приводить наш дом в порядок после зимы. Приглашаю каждого салехардца внести свой вклад в уют и чистоту 6 мая на общегородском субботнике», — говорится в сообщении. Мэр поздравил жителей окружной столицы с 1 мая, пожелал всем мира и весны. Он отметил, что город гордится работающими людьми, династиями и их достижениями. Ранее URA.RU сообщало, что в честь 1 мая коллектив «Газпром добыча Надым» снял музыкальный клип. Творческим подходом отличились сотрудники Управления технологического транспорта и спецтехники.