Коллектив «Газпром добыча Надым» (ЯНАО) поздравил земляков с 1 мая музыкальным подарком. Клип, записанный ямальскими работниками, разместил на своей странице в telegram-канале глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.
«Друзья, ловите музыкальный подарок от коллектива общества „Газпром добыча Надым“ с Всемирным днем охраны труда и Первомаем. Бойз-бенд Управления технологического транспорта и спецтехники общества „Газпром добыча Надым“», — говорится в сообщении. Мэр поблагодарил талантливых газовиков за творчество и присоединился к поздравлениям с международным праздником всех трудящихся.
Ранее URA.RU сообщало, что на основании рекомендаций областного оперативного штаба проведение салюта в Челябинске не планируется. Помимо этого, была отменена праздничная демонстрация и уличные мероприятия.
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