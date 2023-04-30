30 апреля 2023
29 апреля 2023
28 апреля 2023

В ЯНАО коллектив дочки «Газпрома» записал музыкальный клип в честь 1 мая. Видео

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Творческий коллектив «Газпром добыча Надым» поздравил земляков с 1 мая Фото:

Коллектив «Газпром добыча Надым» (ЯНАО) поздравил земляков с 1 мая музыкальным подарком. Клип, записанный ямальскими работниками, разместил на своей странице в telegram-канале глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

«Друзья, ловите музыкальный подарок от коллектива общества „Газпром добыча Надым“ с Всемирным днем охраны труда и Первомаем. Бойз-бенд Управления технологического транспорта и спецтехники общества „Газпром добыча Надым“», — говорится в сообщении. Мэр поблагодарил талантливых газовиков за творчество и присоединился к поздравлениям с международным праздником всех трудящихся.

Ранее URA.RU сообщало, что на основании рекомендаций областного оперативного штаба проведение салюта в Челябинске не планируется. Помимо этого, была отменена праздничная демонстрация и уличные мероприятия.

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Коллектив «Газпром добыча Надым» (ЯНАО) поздравил земляков с 1 мая музыкальным подарком. Клип, записанный ямальскими работниками, разместил на своей странице в telegram-канале глава муниципалитета Дмитрий Жаромских. «Друзья, ловите музыкальный подарок от коллектива общества „Газпром добыча Надым“ с Всемирным днем охраны труда и Первомаем. Бойз-бенд Управления технологического транспорта и спецтехники общества „Газпром добыча Надым“», — говорится в сообщении. Мэр поблагодарил талантливых газовиков за творчество и присоединился к поздравлениям с международным праздником всех трудящихся. Ранее URA.RU сообщало, что на основании рекомендаций областного оперативного штаба проведение салюта в Челябинске не планируется. Помимо этого, была отменена праздничная демонстрация и уличные мероприятия.
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