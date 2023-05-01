На курганской границе в Казахстан не пропустили более 150 кг конины

Больше сотни килограмм конины не пропустили в Казахстан (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области через границу с Казахстаном не пропустили больше 150 килограмм конины. Об этом сообщается на официальном сайте управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«На российско-казахстанском участке границы в ППУ-1 „Петухово“ был остановлен автомобиль, следовавший из Курганской области в Петропавловск Республики Казахстан. В автомобиле перевозили, в том числе, поднадзорный груз: 156 килограмм мяса конины без ветеринарного сертификата», — указано на сайте ведомства.

Сообщается, что транспорт остановили на 464 километре трассы Иртыш. Как отмечается на сайте управления Россельхознадзора, вывоз продукции без документов, которые подтвердили бы ее безопасность и происхождение, является нарушением закона РФ. Сотрудники ведомства сообщают, что с перевозчиками проведена разъяснительная беседа, а машина с грузом возвращена для оформления сертификата.

Ранее URA.RU писало, что на курганской границе остановили попытку незаконного вывоза мяса в Казахстан. Из региона пытались перевезти несколько тонн куриного фарша и больше 300 килограмм свинины.