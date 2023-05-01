В Кургане после эвакуации торгового центра приехали кинологи

В ТРЦ «ГиперСити» после эвакуации приехали кинологи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане 2 мая эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «ГиперСити». На месте работают кинологи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В Кургане в превентивных целях проведена эвакуация сотрудников и посетителей торгового центра „ГиперСити“. На месте работают кинологи с собаками», — рассказали в ведомстве. Причин эвакуации в региональном УМВД не сообщили.

Обновлено в 17:22

В отдел полиции №3 по городу Кургану поступил звонок о том, что на территории торгово-развлекательного центра «ГиперСити» обнаружен подозрительный предмет. Сейчас данная информация проверяется, добавили в УМВД России по Курганской области. Позже в пресс-службе сообщили, что в ходе проверки не обнаружено ничего подозрительного.