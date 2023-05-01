01 мая 2023

В Кургане после эвакуации торгового центра приехали кинологи

© Служба новостей «URA.RU»
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Эвакуация детей из детского сада. Курган, эвакуация, кинолог, полиция, собака кинолог
В ТРЦ «ГиперСити» после эвакуации приехали кинологи Фото:

В Кургане 2 мая эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «ГиперСити». На месте работают кинологи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В Кургане в превентивных целях проведена эвакуация сотрудников и посетителей торгового центра „ГиперСити“. На месте работают кинологи с собаками», — рассказали в ведомстве. Причин эвакуации в региональном УМВД не сообщили.

Обновлено в 17:22

В отдел полиции №3 по городу Кургану поступил звонок о том, что на территории торгово-развлекательного центра «ГиперСити» обнаружен подозрительный предмет. Сейчас данная информация проверяется, добавили в УМВД России по Курганской области. Позже в пресс-службе сообщили, что в ходе проверки не обнаружено ничего подозрительного.

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В Кургане 2 мая эвакуировали сотрудников и посетителей торгового центра «ГиперСити». На месте работают кинологи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В Кургане в превентивных целях проведена эвакуация сотрудников и посетителей торгового центра „ГиперСити“. На месте работают кинологи с собаками», — рассказали в ведомстве. Причин эвакуации в региональном УМВД не сообщили. Обновлено в 17:22 В отдел полиции №3 по городу Кургану поступил звонок о том, что на территории торгово-развлекательного центра «ГиперСити» обнаружен подозрительный предмет. Сейчас данная информация проверяется, добавили в УМВД России по Курганской области. Позже в пресс-службе сообщили, что в ходе проверки не обнаружено ничего подозрительного.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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