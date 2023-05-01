Тюменец устроил поножовщину после просьбы о продолжении застолья

В Тюменской области мужчина ударил ножом в живот знакомого после просьбы пострадавшего о продолжении застолья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
«Хозяин дома спал после распития алкоголя с другим своим знакомым. Гость принялся будить спящего мужчину, чтобы узнать, где у него спиртное, и затем продолжить совместное застолье. Предложение односельчанина хозяин дома не поддержал. Разбуженный мужчина схватил кухонный нож, он нанес им удар в живот 35-летнему приятелю», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Пострадавшего доставили в больницу, а хозяина дома, который устроил поножовщину, задержали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь тюменцу грозит до десяти лет лишения свободы.
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