01 мая 2023
30 апреля 2023

Тюменец устроил поножовщину после просьбы о продолжении застолья

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина ударил ножом в живот знакомого после того, как пострадавший его разбудил Фото:

В Тюменской области мужчина ударил ножом в живот знакомого после просьбы пострадавшего о продолжении застолья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

«Хозяин дома спал после распития алкоголя с другим своим знакомым. Гость принялся будить спящего мужчину, чтобы узнать, где у него спиртное, и затем продолжить совместное застолье. Предложение односельчанина хозяин дома не поддержал. Разбуженный мужчина схватил кухонный нож, он нанес им удар в живот 35-летнему приятелю», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пострадавшего доставили в больницу, а хозяина дома, который устроил поножовщину, задержали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь тюменцу грозит до десяти лет лишения свободы.

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В Тюменской области мужчина ударил ножом в живот знакомого после просьбы пострадавшего о продолжении застолья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. «Хозяин дома спал после распития алкоголя с другим своим знакомым. Гость принялся будить спящего мужчину, чтобы узнать, где у него спиртное, и затем продолжить совместное застолье. Предложение односельчанина хозяин дома не поддержал. Разбуженный мужчина схватил кухонный нож, он нанес им удар в живот 35-летнему приятелю», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пострадавшего доставили в больницу, а хозяина дома, который устроил поножовщину, задержали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь тюменцу грозит до десяти лет лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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