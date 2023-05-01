Тюменец устроил поножовщину после просьбы о продолжении застолья

02 мая 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Мужчина ударил ножом в живот знакомого после того, как пострадавший его разбудил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области мужчина ударил ножом в живот знакомого после просьбы пострадавшего о продолжении застолья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. «Хозяин дома спал после распития алкоголя с другим своим знакомым. Гость принялся будить спящего мужчину, чтобы узнать, где у него спиртное, и затем продолжить совместное застолье. Предложение односельчанина хозяин дома не поддержал. Разбуженный мужчина схватил кухонный нож, он нанес им удар в живот 35-летнему приятелю», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пострадавшего доставили в больницу, а хозяина дома, который устроил поножовщину, задержали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь тюменцу грозит до десяти лет лишения свободы.

В Тюменской области мужчина ударил ножом в живот знакомого после просьбы пострадавшего о продолжении застолья. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону. «Хозяин дома спал после распития алкоголя с другим своим знакомым. Гость принялся будить спящего мужчину, чтобы узнать, где у него спиртное, и затем продолжить совместное застолье. Предложение односельчанина хозяин дома не поддержал. Разбуженный мужчина схватил кухонный нож, он нанес им удар в живот 35-летнему приятелю», — рассказали в пресс-службе ведомства. Пострадавшего доставили в больницу, а хозяина дома, который устроил поножовщину, задержали. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело, теперь тюменцу грозит до десяти лет лишения свободы.