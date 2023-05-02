Тренер, основавший в Кургане пауэрлифтинг, переезжает в другой регион. Фото

02 мая 2023 в 21:01 Размер текста - 17 +

Воспитанники поблагодарили курганского тренера по пауэрлифтингу за поддержку (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Курганский тренер Петр Фальковский, который стоял у истоков создания пауэрлифтинга в регионе, переезжает в Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована в группе федерации пауэрлифтинга в соцсети «ВКонтакте». «У заслуженного работника физической культуры РФ Петра Фальковского 2 мая прошла заключительная тренировка. Он переезжает в Санкт-Петербург. Фальковский — душа пауэрлифтинга, человек, стоящий у истоков создания областной федерации пауэрлифтинга и развития спорта», — говорится в сообщении. Он создал команду «Трудовые резервы» и воспитал успешных спортсменов и тренеров. Фальковский воспитал двух мастеров спорта международного класса, 25 мастеров спорта, 95 кандидатов и 186 перворазрядников. Спортсмены поблагодарили его за труд, поддержку и большой вклад в развитие спорта. Фальковский тренировал атлетов в спорткомплексе «Трудовые резервы» Фото: из группы федерации пауэрлифтинга Курганской области в соцсети «ВКонтакте» Воспитанники поблагодарили Петра Фальковского за его работу Фото: из группы федерации пауэрлифтинга Курганской области в соцсети «ВКонтакте»

Курганский тренер Петр Фальковский, который стоял у истоков создания пауэрлифтинга в регионе, переезжает в Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована в группе федерации пауэрлифтинга в соцсети «ВКонтакте». «У заслуженного работника физической культуры РФ Петра Фальковского 2 мая прошла заключительная тренировка. Он переезжает в Санкт-Петербург. Фальковский — душа пауэрлифтинга, человек, стоящий у истоков создания областной федерации пауэрлифтинга и развития спорта», — говорится в сообщении. Он создал команду «Трудовые резервы» и воспитал успешных спортсменов и тренеров. Фальковский воспитал двух мастеров спорта международного класса, 25 мастеров спорта, 95 кандидатов и 186 перворазрядников. Спортсмены поблагодарили его за труд, поддержку и большой вклад в развитие спорта.