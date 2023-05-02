Тренер, основавший в Кургане пауэрлифтинг, переезжает в другой регион. Фото

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Мультитурнир «Золотой тигр-2015». Армрестлинг и пауэрлифтинг. Екатеринбург, спорт, пауэрлифтинг, силач, штанга, тяжеловес
Воспитанники поблагодарили курганского тренера по пауэрлифтингу за поддержку (архивное фото) Фото:

Курганский тренер Петр Фальковский, который стоял у истоков создания пауэрлифтинга в регионе, переезжает в Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована в группе федерации пауэрлифтинга в соцсети «ВКонтакте».

«У заслуженного работника физической культуры РФ Петра Фальковского 2 мая прошла заключительная тренировка. Он переезжает в Санкт-Петербург. Фальковский — душа пауэрлифтинга, человек, стоящий у истоков создания областной федерации пауэрлифтинга и развития спорта», — говорится в сообщении. Он создал команду «Трудовые резервы» и воспитал успешных спортсменов и тренеров.

Фальковский воспитал двух мастеров спорта международного класса, 25 мастеров спорта, 95 кандидатов и 186 перворазрядников. Спортсмены поблагодарили его за труд, поддержку и большой вклад в развитие спорта.

Курганский тренер Фальковский провел заключительную тренировку перед отъездом: фото
Фальковский тренировал атлетов в спорткомплексе «Трудовые резервы»
Фото:
Курганский тренер Фальковский провел заключительную тренировку перед отъездом: фото
Воспитанники поблагодарили Петра Фальковского за его работу
Фото:

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Курганский тренер Петр Фальковский, который стоял у истоков создания пауэрлифтинга в регионе, переезжает в Санкт-Петербург. Информация об этом опубликована в группе федерации пауэрлифтинга в соцсети «ВКонтакте». «У заслуженного работника физической культуры РФ Петра Фальковского 2 мая прошла заключительная тренировка. Он переезжает в Санкт-Петербург. Фальковский — душа пауэрлифтинга, человек, стоящий у истоков создания областной федерации пауэрлифтинга и развития спорта», — говорится в сообщении. Он создал команду «Трудовые резервы» и воспитал успешных спортсменов и тренеров. Фальковский воспитал двух мастеров спорта международного класса, 25 мастеров спорта, 95 кандидатов и 186 перворазрядников. Спортсмены поблагодарили его за труд, поддержку и большой вклад в развитие спорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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