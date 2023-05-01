01 мая 2023
30 апреля 2023

Власти в городе ЯНАО начали борьбу с незаконными постройками. Фото

Власти в Тарко-Сале установили срок для демонтажа незаконных построек
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселки Джабык и Запасное. Челябинская область, сарай, стройка
Самостоятельный демонтаж необходимо произвести до 21 мая Фото:

В Тарко-Сале (ЯНАО) департамент ЖКХ информирует жителей о необходимости демонтажа незаконных построек, выявленных на территории многоквартирных домов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«В соответствии с правилами благоустройства наш департамент приступил к реализации мероприятий по выявлению незаконных построек на придомовых территориях многоквартирных домов. В настоящее время проводится информирование жителей г. Тарко-Сале посредством размещения объявлений, на выявленных объектах подлежащих демонтажу», — говорится в сообщении. Уточняется, что срок для самостоятельного демонтажа установлен до 21 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) начался демонтаж незаконных киосков. Мероприятия проводятся на основании решения комиссии по перемещению самовольно установленных торговых объектов. Согласно решению собственник сначала получает уведомление с предложением самому устранить нарушение, в противном случае следуют вышеуказанные штрафные санкции.

Департамент ЖКХ размещает на незаконных постройках уведомления о необходимости демонтажа
Департамент ЖКХ размещает на незаконных постройках уведомления о необходимости демонтажа

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В Тарко-Сале (ЯНАО) департамент ЖКХ информирует жителей о необходимости демонтажа незаконных построек, выявленных на территории многоквартирных домов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В соответствии с правилами благоустройства наш департамент приступил к реализации мероприятий по выявлению незаконных построек на придомовых территориях многоквартирных домов. В настоящее время проводится информирование жителей г. Тарко-Сале посредством размещения объявлений, на выявленных объектах подлежащих демонтажу», — говорится в сообщении. Уточняется, что срок для самостоятельного демонтажа установлен до 21 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) начался демонтаж незаконных киосков. Мероприятия проводятся на основании решения комиссии по перемещению самовольно установленных торговых объектов. Согласно решению собственник сначала получает уведомление с предложением самому устранить нарушение, в противном случае следуют вышеуказанные штрафные санкции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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