Власти в городе ЯНАО начали борьбу с незаконными постройками. Фото

Власти в Тарко-Сале установили срок для демонтажа незаконных построек

02 мая 2023 в 23:39 Размер текста - 17 +

Самостоятельный демонтаж необходимо произвести до 21 мая Фото: Илья Московец © URA.RU В Тарко-Сале (ЯНАО) департамент ЖКХ информирует жителей о необходимости демонтажа незаконных построек, выявленных на территории многоквартирных домов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В соответствии с правилами благоустройства наш департамент приступил к реализации мероприятий по выявлению незаконных построек на придомовых территориях многоквартирных домов. В настоящее время проводится информирование жителей г. Тарко-Сале посредством размещения объявлений, на выявленных объектах подлежащих демонтажу», — говорится в сообщении. Уточняется, что срок для самостоятельного демонтажа установлен до 21 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) начался демонтаж незаконных киосков. Мероприятия проводятся на основании решения комиссии по перемещению самовольно установленных торговых объектов. Согласно решению собственник сначала получает уведомление с предложением самому устранить нарушение, в противном случае следуют вышеуказанные штрафные санкции. Департамент ЖКХ размещает на незаконных постройках уведомления о необходимости демонтажа telegram-канал Департамента транспорта и ЖКХ

В Тарко-Сале (ЯНАО) департамент ЖКХ информирует жителей о необходимости демонтажа незаконных построек, выявленных на территории многоквартирных домов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «В соответствии с правилами благоустройства наш департамент приступил к реализации мероприятий по выявлению незаконных построек на придомовых территориях многоквартирных домов. В настоящее время проводится информирование жителей г. Тарко-Сале посредством размещения объявлений, на выявленных объектах подлежащих демонтажу», — говорится в сообщении. Уточняется, что срок для самостоятельного демонтажа установлен до 21 мая. Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) начался демонтаж незаконных киосков. Мероприятия проводятся на основании решения комиссии по перемещению самовольно установленных торговых объектов. Согласно решению собственник сначала получает уведомление с предложением самому устранить нарушение, в противном случае следуют вышеуказанные штрафные санкции.