В Тарко-Сале (ЯНАО) департамент ЖКХ информирует жителей о необходимости демонтажа незаконных построек, выявленных на территории многоквартирных домов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«В соответствии с правилами благоустройства наш департамент приступил к реализации мероприятий по выявлению незаконных построек на придомовых территориях многоквартирных домов. В настоящее время проводится информирование жителей г. Тарко-Сале посредством размещения объявлений, на выявленных объектах подлежащих демонтажу», — говорится в сообщении. Уточняется, что срок для самостоятельного демонтажа установлен до 21 мая.
Ранее URA.RU сообщало, что в Радужном (ХМАО) начался демонтаж незаконных киосков. Мероприятия проводятся на основании решения комиссии по перемещению самовольно установленных торговых объектов. Согласно решению собственник сначала получает уведомление с предложением самому устранить нарушение, в противном случае следуют вышеуказанные штрафные санкции.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.