Мэр из ХМАО начала борьбу с киосками. Фото

Глава Радужного Наталья Гулина предупредила об ответственности за незаконную установку торговых объектов

17 декабря 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

В Радужном начали убирать незаконно установленные ларьки (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Радужном (ХМАО) начался демонтаж незаконно установленных торговых объектов. Уже убран киоск, расположенный в первом микрорайоне, сообщила глава горадминистрации Наталья Гулина в своем telegram-канале. «Самовольно установленные и незаконно размещенные нестационарные торговые объекты на территории города Радужный будут демонтированы. Расходы, связанные с демонтажем, перемещением (транспортировкой) и хранением НТО, подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством», — написала Наталья Гулина в соцсети. Она уточнила, что демонтаж проводится на основании решения комиссии по перемещению самовольно установленных торговых объектов. Согласно решению собственник сначала получает уведомление с предложением самому устранить нарушение, в противном случае следуют вышеуказанные штрафные санкции. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске резко сократилось количество арендаторов на центральном рынке. Администрация торгового комплекса связала ситуацию с высокой арендной платой и налоговой нагрузкой на предпринимателей. Фото: telegram-канал Натальи Гулиной

В Радужном (ХМАО) начался демонтаж незаконно установленных торговых объектов. Уже убран киоск, расположенный в первом микрорайоне, сообщила глава горадминистрации Наталья Гулина в своем telegram-канале. «Самовольно установленные и незаконно размещенные нестационарные торговые объекты на территории города Радужный будут демонтированы. Расходы, связанные с демонтажем, перемещением (транспортировкой) и хранением НТО, подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством», — написала Наталья Гулина в соцсети. Она уточнила, что демонтаж проводится на основании решения комиссии по перемещению самовольно установленных торговых объектов. Согласно решению собственник сначала получает уведомление с предложением самому устранить нарушение, в противном случае следуют вышеуказанные штрафные санкции. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске резко сократилось количество арендаторов на центральном рынке. Администрация торгового комплекса связала ситуацию с высокой арендной платой и налоговой нагрузкой на предпринимателей.