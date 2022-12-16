16 декабря 2022
15 декабря 2022

Мэр из ХМАО начала борьбу с киосками. Фото

Глава Радужного Наталья Гулина предупредила об ответственности за незаконную установку торговых объектов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Радужном начали убирать незаконно установленные ларьки (архивное фото) Фото:

В Радужном (ХМАО) начался демонтаж незаконно установленных торговых объектов. Уже убран киоск, расположенный в первом микрорайоне, сообщила глава горадминистрации Наталья Гулина в своем telegram-канале.

«Самовольно установленные и незаконно размещенные нестационарные торговые объекты на территории города Радужный будут демонтированы. Расходы, связанные с демонтажем, перемещением (транспортировкой) и хранением НТО, подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством», — написала Наталья Гулина в соцсети.

Она уточнила, что демонтаж проводится на основании решения комиссии по перемещению самовольно установленных торговых объектов. Согласно решению собственник сначала получает уведомление с предложением самому устранить нарушение, в противном случае следуют вышеуказанные штрафные санкции.

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске резко сократилось количество арендаторов на центральном рынке. Администрация торгового комплекса связала ситуацию с высокой арендной платой и налоговой нагрузкой на предпринимателей.

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В Радужном (ХМАО) начался демонтаж незаконно установленных торговых объектов. Уже убран киоск, расположенный в первом микрорайоне, сообщила глава горадминистрации Наталья Гулина в своем telegram-канале. «Самовольно установленные и незаконно размещенные нестационарные торговые объекты на территории города Радужный будут демонтированы. Расходы, связанные с демонтажем, перемещением (транспортировкой) и хранением НТО, подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством», — написала Наталья Гулина в соцсети. Она уточнила, что демонтаж проводится на основании решения комиссии по перемещению самовольно установленных торговых объектов. Согласно решению собственник сначала получает уведомление с предложением самому устранить нарушение, в противном случае следуют вышеуказанные штрафные санкции. Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске резко сократилось количество арендаторов на центральном рынке. Администрация торгового комплекса связала ситуацию с высокой арендной платой и налоговой нагрузкой на предпринимателей.
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