Курганские рестораторы открывают летние веранды

04 мая 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Курганцам предлагают обедать на свежем воздухе Фото: Размик Закарян © URA.RU В курганских ресторанах начали работать летние веранды. Владельцы заведений пускают местных жителей обедать на свежем воздухе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители ресторанного бизнеса. «Летняя веранда уже открыта для посетителей ресторана. Работать она будет в зависимости от погодных условий», — рассказали URA.RU представители рестоклуба «Гости». Помимо этого, летние веранды начали работать в кафе «Культура» и «Park Cafe Terrazza». Помещение на свежем воздухе также планируют открывать и в ресторане «Розмарин». Представители заведения пояснили корреспонденту URA.RU, что дата открытия веранды на данный момент неизвестна. Между тем, есть рестораны, в которых летняя веранда не предусмотрена. Среди них ресторан грузинской кухни «Марани». Веранда также отсутствует у кафе «Мокко». Журналисту агентства пояснили, что заведение находится исключительно в закрытом помещении. У кафе-бара «Top5 Food» также не предусмотрена летняя веранда. Ранее URA.RU писало, что ресторанный критик из Пскова назвал лучшие курганские кафе. Эксперт рассматривал местные заведения с точки зрения интерьера и атмосферы.

В курганских ресторанах начали работать летние веранды. Владельцы заведений пускают местных жителей обедать на свежем воздухе. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили представители ресторанного бизнеса. «Летняя веранда уже открыта для посетителей ресторана. Работать она будет в зависимости от погодных условий», — рассказали URA.RU представители рестоклуба «Гости». Помимо этого, летние веранды начали работать в кафе «Культура» и «Park Cafe Terrazza». Помещение на свежем воздухе также планируют открывать и в ресторане «Розмарин». Представители заведения пояснили корреспонденту URA.RU, что дата открытия веранды на данный момент неизвестна. Между тем, есть рестораны, в которых летняя веранда не предусмотрена. Среди них ресторан грузинской кухни «Марани». Веранда также отсутствует у кафе «Мокко». Журналисту агентства пояснили, что заведение находится исключительно в закрытом помещении. У кафе-бара «Top5 Food» также не предусмотрена летняя веранда. Ранее URA.RU писало, что ресторанный критик из Пскова назвал лучшие курганские кафе. Эксперт рассматривал местные заведения с точки зрения интерьера и атмосферы.