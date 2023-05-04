04 мая 2023

Губернатор Моор: находиться в Успенке опасно

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Успенке. Тюмень
В Успенке пострадало 18 строений Фото:

Находиться в тюменском селе Успенское небезопасно из-за дыма. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

«Пожарным удалось остановить продвижение огня. Но находиться в Успенке все равно опасно — очень сильное задымление, тяжело дышать», — написал губернатор.

По данным властей в пожаре, который пришел из Свердловской области, повреждено 18 строений. Восемь из них — жилых. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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Находиться в тюменском селе Успенское небезопасно из-за дыма. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «Пожарным удалось остановить продвижение огня. Но находиться в Успенке все равно опасно — очень сильное задымление, тяжело дышать», — написал губернатор. По данным властей в пожаре, который пришел из Свердловской области, повреждено 18 строений. Восемь из них — жилых. О жертвах и пострадавших не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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