Губернатор Моор: находиться в Успенке опасно

В Успенке пострадало 18 строений
Находиться в тюменском селе Успенское небезопасно из-за дыма. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.
«Пожарным удалось остановить продвижение огня. Но находиться в Успенке все равно опасно — очень сильное задымление, тяжело дышать», — написал губернатор.
По данным властей в пожаре, который пришел из Свердловской области, повреждено 18 строений. Восемь из них — жилых. О жертвах и пострадавших не сообщается.
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