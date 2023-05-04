Губернатор Моор: находиться в Успенке опасно

05 мая 2023 в 01:39 Размер текста - 17 +

В Успенке пострадало 18 строений Фото: Денис Моргунов © URA.RU Находиться в тюменском селе Успенское небезопасно из-за дыма. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «Пожарным удалось остановить продвижение огня. Но находиться в Успенке все равно опасно — очень сильное задымление, тяжело дышать», — написал губернатор. По данным властей в пожаре, который пришел из Свердловской области, повреждено 18 строений. Восемь из них — жилых. О жертвах и пострадавших не сообщается.

Находиться в тюменском селе Успенское небезопасно из-за дыма. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор. «Пожарным удалось остановить продвижение огня. Но находиться в Успенке все равно опасно — очень сильное задымление, тяжело дышать», — написал губернатор. По данным властей в пожаре, который пришел из Свердловской области, повреждено 18 строений. Восемь из них — жилых. О жертвах и пострадавших не сообщается.