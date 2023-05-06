В Тюменской области горят сразу несколько поселений. Фото

07 мая 2023 в 19:17 Размер текста - 17 +

Тюменская область в дыму от пожаров Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 В Тюменской области сразу в нескольких населенных пунктах горят пожары. Об этом сообщают городские telegram-каналы. Огонь охватил Богдадинск и Нижнюю Тавду. «В Богандинском огонь перекинулся на дома на ул. Таежной. Людей эвакуируют, в Богандинской школе №1 развернут пункт временного размещения», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». В Нижней Тавде огонь так же перекинулся на жилые дома. Некоторые сгорели до тла. В Каскаре жители сами потушили горящие гаражи. Они передавали друг другу ведра с водой. Трасса Курган-Тюмень перекрыта из-за сильного пожара рядом с дорогой. Об этом сообщают очевидцы. В Тюмени На Ялуторовском тракте огонь подобрался к дороге. «Мы встали — водитель автобуса сейчас решает, поедем ли в Тюмень вообще», — передают очевидцы. Дополнено в 19:54: Очевидцы сообщают о пожаре в районе Решетникова по Салаирскому тракту. В СНТ «Хрустальный» горит дом. Трасса Тюмень-Омск закрыта в обоих направлениях. Движение ограничили в районе поселка Богандинский: с 38 по 41 километр.

В Тюменской области сразу в нескольких населенных пунктах горят пожары. Об этом сообщают городские telegram-каналы. Огонь охватил Богдадинск и Нижнюю Тавду. «В Богандинском огонь перекинулся на дома на ул. Таежной. Людей эвакуируют, в Богандинской школе №1 развернут пункт временного размещения», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». В Нижней Тавде огонь так же перекинулся на жилые дома. Некоторые сгорели до тла. В Каскаре жители сами потушили горящие гаражи. Они передавали друг другу ведра с водой. Трасса Курган-Тюмень перекрыта из-за сильного пожара рядом с дорогой. Об этом сообщают очевидцы. В Тюмени На Ялуторовском тракте огонь подобрался к дороге. «Мы встали — водитель автобуса сейчас решает, поедем ли в Тюмень вообще», — передают очевидцы. Дополнено в 19:54: Очевидцы сообщают о пожаре в районе Решетникова по Салаирскому тракту. В СНТ «Хрустальный» горит дом. Трасса Тюмень-Омск закрыта в обоих направлениях. Движение ограничили в районе поселка Богандинский: с 38 по 41 километр.