06 мая 2023

В Тюменской области горят сразу несколько поселений. Фото

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Тюменская область в дыму от пожаров Фото:
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В Тюменской области сразу в нескольких населенных пунктах горят пожары. Об этом сообщают городские telegram-каналы. Огонь охватил Богдадинск и Нижнюю Тавду.

«В Богандинском огонь перекинулся на дома на ул. Таежной. Людей эвакуируют, в Богандинской школе №1 развернут пункт временного размещения», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень».

В Нижней Тавде огонь так же перекинулся на жилые дома. Некоторые сгорели до тла.

В Каскаре жители сами потушили горящие гаражи. Они передавали друг другу ведра с водой.

Трасса Курган-Тюмень перекрыта из-за сильного пожара рядом с дорогой. Об этом сообщают очевидцы.

В Тюмени На Ялуторовском тракте огонь подобрался к дороге. «Мы встали — водитель автобуса сейчас решает, поедем ли в Тюмень вообще», — передают очевидцы.

Дополнено в 19:54:

Очевидцы сообщают о пожаре в районе Решетникова по Салаирскому тракту. В СНТ «Хрустальный» горит дом.

Трасса Тюмень-Омск закрыта в обоих направлениях. Движение ограничили в районе поселка Богандинский: с 38 по 41 километр.

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В Тюменской области сразу в нескольких населенных пунктах горят пожары. Об этом сообщают городские telegram-каналы. Огонь охватил Богдадинск и Нижнюю Тавду. «В Богандинском огонь перекинулся на дома на ул. Таежной. Людей эвакуируют, в Богандинской школе №1 развернут пункт временного размещения», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень». В Нижней Тавде огонь так же перекинулся на жилые дома. Некоторые сгорели до тла. В Каскаре жители сами потушили горящие гаражи. Они передавали друг другу ведра с водой. Трасса Курган-Тюмень перекрыта из-за сильного пожара рядом с дорогой. Об этом сообщают очевидцы. В Тюмени На Ялуторовском тракте огонь подобрался к дороге. «Мы встали — водитель автобуса сейчас решает, поедем ли в Тюмень вообще», — передают очевидцы. Дополнено в 19:54: Очевидцы сообщают о пожаре в районе Решетникова по Салаирскому тракту. В СНТ «Хрустальный» горит дом. Трасса Тюмень-Омск закрыта в обоих направлениях. Движение ограничили в районе поселка Богандинский: с 38 по 41 километр.
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© Служба новостей «URA.RU»
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