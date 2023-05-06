В Тюменской области сразу в нескольких населенных пунктах горят пожары. Об этом сообщают городские telegram-каналы. Огонь охватил Богдадинск и Нижнюю Тавду.
«В Богандинском огонь перекинулся на дома на ул. Таежной. Людей эвакуируют, в Богандинской школе №1 развернут пункт временного размещения», — сообщает telegram-канал «ЧС Тюмень».
В Нижней Тавде огонь так же перекинулся на жилые дома. Некоторые сгорели до тла.
В Каскаре жители сами потушили горящие гаражи. Они передавали друг другу ведра с водой.
Трасса Курган-Тюмень перекрыта из-за сильного пожара рядом с дорогой. Об этом сообщают очевидцы.
В Тюмени На Ялуторовском тракте огонь подобрался к дороге. «Мы встали — водитель автобуса сейчас решает, поедем ли в Тюмень вообще», — передают очевидцы.
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Очевидцы сообщают о пожаре в районе Решетникова по Салаирскому тракту. В СНТ «Хрустальный» горит дом.
Трасса Тюмень-Омск закрыта в обоих направлениях. Движение ограничили в районе поселка Богандинский: с 38 по 41 километр.
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