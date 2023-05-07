07 мая 2023
06 мая 2023

Тюменские випы возложили цветы в преддверии 9 мая. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
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Возложение цветов. Тюмень
Представители тюменской политэлиты почтили память солдат Великой Отечественной войны Фото:

В преддверии 9 мая представители тюменской политэлиты почтили память участников Великой Отечественной войны. В течение нескольких часов чиновники, депутаты и силовики возлагали гвоздики в мемориальных скверах Тюмени.

Торжественные церемонии прошли в трех локациях: в мемориальных комплексах «Вечный огонь» и «Память», а также в сквере Машарова. Все церемонии были идентичны: сперва проход почетного караула, далее минута молчания, возложение цветов и, в завершении, гимн.

Возложение цветов у сквера Машарова. Тюмень
Колонну вели губернатор Александр Моор, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, мэр Руслан Кухарук и спикер гордумы Евгений Заболотный. За ними следовали заместители, чиновники, депутаты, топ-силовики и общественные деятели.
Фото:
Возложение цветов. Тюмень
На каждой локации випов встречал почетный караул Тюменского высшего военно-инженерного командного училища.
Фото:
Возложение цветов. Тюмень
«Расходиться нельзя, пока не уедет синий автобус», — поделился один из представителей гарнизона. Караул стоял до тех пор, пока гости не отправятся на следующую точку.
Фото:
Возложение цветов. Тюмень
Минута молчания в мемориальном комплексе «Память».
Фото:
Возложение цветов. Тюмень
Минута молчания окончена. Губернатор Моор с председателем заксобрания Сайфитдиновым первыми возлагают цветы к мемориалу.
Фото:
Возложение цветов. Тюмень
Участвует и экс-мэр Тюмени, председатель областного совета ветеранов Степан Киричук. Он трепетно держится за мемориальный венок.
Фото:
Возложение цветов у сквера Машарова. Тюмень
Безопасность участников обеспечивали сотрудники полиции и ГИБДД. Они же сопровождали курсирующий между скверами автобус с тюменскими випами.
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В преддверии 9 мая представители тюменской политэлиты почтили память участников Великой Отечественной войны. В течение нескольких часов чиновники, депутаты и силовики возлагали гвоздики в мемориальных скверах Тюмени. Торжественные церемонии прошли в трех локациях: в мемориальных комплексах «Вечный огонь» и «Память», а также в сквере Машарова. Все церемонии были идентичны: сперва проход почетного караула, далее минута молчания, возложение цветов и, в завершении, гимн.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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