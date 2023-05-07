Представители тюменской политэлиты почтили память солдат Великой Отечественной войны Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В преддверии 9 мая представители тюменской политэлиты почтили память участников Великой Отечественной войны. В течение нескольких часов чиновники, депутаты и силовики возлагали гвоздики в мемориальных скверах Тюмени.

Торжественные церемонии прошли в трех локациях: в мемориальных комплексах «Вечный огонь» и «Память», а также в сквере Машарова. Все церемонии были идентичны: сперва проход почетного караула, далее минута молчания, возложение цветов и, в завершении, гимн.

Колонну вели губернатор Александр Моор, председатель облдумы Фуат Сайфитдинов, мэр Руслан Кухарук и спикер гордумы Евгений Заболотный. За ними следовали заместители, чиновники, депутаты, топ-силовики и общественные деятели. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На каждой локации випов встречал почетный караул Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

«Расходиться нельзя, пока не уедет синий автобус», — поделился один из представителей гарнизона. Караул стоял до тех пор, пока гости не отправятся на следующую точку. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Минута молчания в мемориальном комплексе «Память». Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Минута молчания окончена. Губернатор Моор с председателем заксобрания Сайфитдиновым первыми возлагают цветы к мемориалу. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Участвует и экс-мэр Тюмени, председатель областного совета ветеранов Степан Киричук. Он трепетно держится за мемориальный венок. Фото: Денис Моргунов © URA.RU