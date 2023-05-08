В Кургане на Дне Победы сотрудники полиции следят за порядком в местах празднований. На площади Ленина установлены контрольно-пропускные пункты, сообщает корреспондент URA.RU.
«По площади можно ходить свободно, но около сцены есть ограждение и дежурит полиция с Росгвардией. Около одного из КПП, которые выставлены с двух сторон площади, я насчитала около восьми человек. Во дворах рядом с площадью тоже дежурят патрули, в арках стоят машины», — сообщает корреспондент. Всего в День Победы охранять порядок будут 600 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и казаков.
В Кургане празднуют День Победы. В местах проведения праздника ограничили движение транспорта, а на главной площади сотрудники полиции дежурят около пропускных рамок.
Сотрудники ДПС не пропускают автомобилистов в места проведения праздника
В Кургане на Дне Победы сотрудники полиции следят за порядком в местах празднований. На площади Ленина установлены контрольно-пропускные пункты, сообщает корреспондент URA.RU. «По площади можно ходить свободно, но около сцены есть ограждение и дежурит полиция с Росгвардией. Около одного из КПП, которые выставлены с двух сторон площади, я насчитала около восьми человек. Во дворах рядом с площадью тоже дежурят патрули, в арках стоят машины», — сообщает корреспондент. Всего в День Победы охранять порядок будут 600 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и казаков. В Кургане празднуют День Победы. В местах проведения праздника ограничили движение транспорта, а на главной площади сотрудники полиции дежурят около пропускных рамок.