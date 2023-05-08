08 мая 2023

Курганская полиция следит за порядком в День Победы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган
Полиция следит за порядком в День Победы в Кургане Фото:

В Кургане на Дне Победы сотрудники полиции следят за порядком в местах празднований. На площади Ленина установлены контрольно-пропускные пункты, сообщает корреспондент URA.RU.

«По площади можно ходить свободно, но около сцены есть ограждение и дежурит полиция с Росгвардией. Около одного из КПП, которые выставлены с двух сторон площади, я насчитала около восьми человек. Во дворах рядом с площадью тоже дежурят патрули, в арках стоят машины», — сообщает корреспондент. Всего в День Победы охранять порядок будут 600 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и казаков.

В Кургане празднуют День Победы. В местах проведения праздника ограничили движение транспорта, а на главной площади сотрудники полиции дежурят около пропускных рамок.

9 мая. Курган
Сотрудники ДПС не пропускают автомобилистов в места проведения праздника
Фото:
9 мая. Курган
Движение транспорта ограничено при помощи автобусов
Фото:
9 мая. Курган
В некоторых местах на площади установлены ограждения
Фото:

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В Кургане на Дне Победы сотрудники полиции следят за порядком в местах празднований. На площади Ленина установлены контрольно-пропускные пункты, сообщает корреспондент URA.RU. «По площади можно ходить свободно, но около сцены есть ограждение и дежурит полиция с Росгвардией. Около одного из КПП, которые выставлены с двух сторон площади, я насчитала около восьми человек. Во дворах рядом с площадью тоже дежурят патрули, в арках стоят машины», — сообщает корреспондент. Всего в День Победы охранять порядок будут 600 сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных предприятий и казаков. В Кургане празднуют День Победы. В местах проведения праздника ограничили движение транспорта, а на главной площади сотрудники полиции дежурят около пропускных рамок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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