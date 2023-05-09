09 мая 2023
08 мая 2023

Тюменцев предупредили о новой угрозе ЧС из-за пожаров

В Тюменской области с 12 по 15 мая установится максимальный уровень пожарной опасности
© Служба новостей «URA.RU»
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Лесной пожар на озере Глухое. Свердловская область, пожар, огонь, лес горит, лесной пожар, пожар в лесу
В регионе вырастет риск возникновения пожаров Фото:
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В Тюменской области с 12 по 15 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности и увеличения риска возникновения ЧС. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«Внимание: в Тюменской области с 12 по 15 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности. На юге региона местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости по шкале Нестерова», — говорится в сообщении telegram-канала «Оповещение72».

Пятый (самый высокий) класс горимости означает, что пожары могут возникнуть вообще от любого источника огня или высоких температур. При этом горение будет интенсивным, а его распространение — быстрым. В настоящее время в тюменской зоне авиационного мониторинга установлен четвертый класс пожарной опасности.

Как ранее писало URA.RU, 7 мая в Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ландшафтных и лесных пожаров. Посещение лесов и разведение огня находится под запретом и карается штрафами.

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В Тюменской области с 12 по 15 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности и увеличения риска возникновения ЧС. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «Внимание: в Тюменской области с 12 по 15 мая объявлено предупреждение из-за высокой пожароопасности. На юге региона местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность, пятый класс горимости по шкале Нестерова», — говорится в сообщении telegram-канала «Оповещение72». Пятый (самый высокий) класс горимости означает, что пожары могут возникнуть вообще от любого источника огня или высоких температур. При этом горение будет интенсивным, а его распространение — быстрым. В настоящее время в тюменской зоне авиационного мониторинга установлен четвертый класс пожарной опасности. Как ранее писало URA.RU, 7 мая в Тюменской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за ландшафтных и лесных пожаров. Посещение лесов и разведение огня находится под запретом и карается штрафами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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