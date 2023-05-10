Песков назвал атаку дронов на Кремль попыткой теракта против Путина

Попытка Киева атаковать Кремль было покушением на президента России Владимира Путина. В этом убежден пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Атаку украинских беспилотников на Кремль можно расценивать как попытку проведения террористического акта против главы российского государства. Это совершенно возмутительно и неприемлемая террористическая активность государства. Мы считаем, что Украина таким образом фактически приравнивает себя к государствам — спонсорам терроризма. Даже не юридически, а де-факто, фактически», — констатировал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV.
В ночь на 3 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки на Кремль. Уточняется, что Путин не пострадал, как как находился на тот момент в Ново-Огарево, в своей подмосковной резиденции. Депутат Госдумы Михаил Шеремет потребовал ударить ракетами по резиденции президента Украины Владимира Зеленского. Зеленский заявил, что Киев не атаковал Кремль беспилотниками. Тем не менее, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации было возбуждено уголовное дело по факту теракта в связи с попыткой нанесения удара по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина.
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