10 мая 2023
09 мая 2023

Мэрия в ЯНАО получит миллионы за недействительный контракт

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Мэрии выплатят миллионы за недействительный контракт Фото:

Мэрия Пуровского района ЯНАО получит 6,6 миллионов рублей за сделку со строителями, которым было запрещено участвовать в торгах. Компания уже привлекалась к административной ответственности, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что в 2021 году ООО „Арктические строительные технологии“ привлекалось к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Данное обстоятельство в силу требований Федерального закона „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“ лишает возможности участия в закупках. Несмотря на это в 2022 году Общество приняло участие в аукционе на право заключения муниципального контракта», — сказано в сообщении.

Компания должна была строить детскую площадку в поселке Уренгой. Однако суд признал совершенную сделку недействительной.

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Мэрия Пуровского района ЯНАО получит 6,6 миллионов рублей за сделку со строителями, которым было запрещено участвовать в торгах. Компания уже привлекалась к административной ответственности, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры. «Установлено, что в 2021 году ООО „Арктические строительные технологии“ привлекалось к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Данное обстоятельство в силу требований Федерального закона „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“ лишает возможности участия в закупках. Несмотря на это в 2022 году Общество приняло участие в аукционе на право заключения муниципального контракта», — сказано в сообщении. Компания должна была строить детскую площадку в поселке Уренгой. Однако суд признал совершенную сделку недействительной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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