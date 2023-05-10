Мэрия в ЯНАО получит миллионы за недействительный контракт

Мэрии выплатят миллионы за недействительный контракт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Пуровского района ЯНАО получит 6,6 миллионов рублей за сделку со строителями, которым было запрещено участвовать в торгах. Компания уже привлекалась к административной ответственности, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

«Установлено, что в 2021 году ООО „Арктические строительные технологии“ привлекалось к административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Данное обстоятельство в силу требований Федерального закона „О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд“ лишает возможности участия в закупках. Несмотря на это в 2022 году Общество приняло участие в аукционе на право заключения муниципального контракта», — сказано в сообщении.

Компания должна была строить детскую площадку в поселке Уренгой. Однако суд признал совершенную сделку недействительной.