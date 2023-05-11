Главный единоросс гордумы Тюмени сторговался на новый депутатский срок

Лидера фракции ЕР в гордуме Тюмени Осипов войдет в новый созыв по партсписку

11 мая 2023 в 17:05 Размер текста - 17 +

Лидер фракции ЕР в гордуме Дмитрий Осипов продолжить руководить ей в новом созыве Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Главный единоросс гордумы Тюмени Осипов договорился о новом депутатском сроке. В партии ему выделили проходное место в списке и разрешили вновь возглавить фракцию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политической элите региона. «Изначально давать мандат Осипову не планировали, но пришлось идти на уступки из-за его высокой поддержки на одномандатном округе. По этому округу на сентябрьских выборах должен пройти протеже замгубернатора по внутренней политике Павла Белявского, руководитель тюменской Молодой гвардии Владимир Сбитнев. Осипову также разрешили на первых этапах работы нового созыва вновь возглавить фракцию ЕР», — поделился собеседник агентства. Дмитрий Осипов также работает на должности заместителя председателя Тюменской городской думы. Выборы в Тюменскую городскую думу пройдут 10 сентября 2023 года. Из 36 депутатов, 26 будут избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.

Главный единоросс гордумы Тюмени Осипов договорился о новом депутатском сроке. В партии ему выделили проходное место в списке и разрешили вновь возглавить фракцию. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к политической элите региона. «Изначально давать мандат Осипову не планировали, но пришлось идти на уступки из-за его высокой поддержки на одномандатном округе. По этому округу на сентябрьских выборах должен пройти протеже замгубернатора по внутренней политике Павла Белявского, руководитель тюменской Молодой гвардии Владимир Сбитнев. Осипову также разрешили на первых этапах работы нового созыва вновь возглавить фракцию ЕР», — поделился собеседник агентства. Дмитрий Осипов также работает на должности заместителя председателя Тюменской городской думы. Выборы в Тюменскую городскую думу пройдут 10 сентября 2023 года. Из 36 депутатов, 26 будут избраны по одномандатным округам, еще 10 — по партийным спискам.