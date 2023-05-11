Жители ЯНАО рассказали, где лучше провести летний отпуск

Жители ЯНАО считают, что лучше всего провести отпуск на море или дома. При этом лучшими направлениями для отдыха ямальцы считают курорты Крыма и Краснодарского края, сообщили URA.RU в сервисе SuperJob.ru.
«Рассуждая о том, где лучше всего будет отдыхать этим летом, каждый шестой житель ЯНАО назвал поездку на любое море (17%). 15% опрошенных думают, что лучше остаться дома. Каждый девятый считает оптимальным решением отдых на даче или в деревне (11%). Каждый десятый уверен, что лучше во время отпуска находиться в России», — говорится в сообщении.
Жители округа также предпочитают проводить отпуск в Крыму, Краснодарском крае, на речке или озере. Другие не отказались бы посетить дружественные зарубежные страны или путешествовать по городам России. Примечательно, что два из ста ямальцев считают, что этим летом нужно оставаться на работе.
Ранее жители региона рассказывали о планах на майские праздники. Тогда оказалось, что горожане предпочитают проводить небольшие каникулы в стенах дома, на даче или в деревне.
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