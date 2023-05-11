При пожаре в Тюменской области погиб человек

В селе Коточиги Викуловского района после пожара в частном доме обнаружен труп человека. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС.
«12 мая 2023 года в 02 часа 59 минут на пульт диспетчера 131 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Коточиги Викуловского района. К сожалению, в ходе тушения пожара, в доме был обнаружен погибший человек», — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области.
Там добавили, что над тушением огня работали шесть сотрудников МЧС при поддержке четырех единиц техники. Обстоятельства, которые привели к трагедии, устанавливаются.
URA.RU писало, что в Тюменской области лесными и ландшафтными пожарами были уничтожены десятки жилых домов. Губернатор Александр Моор ввел на территории региона режим ЧС. Местным жителям категорически запрещено посещать леса и жечь костры.
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