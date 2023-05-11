11 мая 2023

При пожаре в Тюменской области погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия лесного пожара у посёлка Богандинский. Тюмень , последствия пожара, пожар в деревне
Сотрудники МЧС обнаружили в сгоревшем доме тело погибшего человека Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В селе Коточиги Викуловского района после пожара в частном доме обнаружен труп человека. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС.

«12 мая 2023 года в 02 часа 59 минут на пульт диспетчера 131 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Коточиги Викуловского района. К сожалению, в ходе тушения пожара, в доме был обнаружен погибший человек», — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области.

Там добавили, что над тушением огня работали шесть сотрудников МЧС при поддержке четырех единиц техники. Обстоятельства, которые привели к трагедии, устанавливаются.

URA.RU писало, что в Тюменской области лесными и ландшафтными пожарами были уничтожены десятки жилых домов. Губернатор Александр Моор ввел на территории региона режим ЧС. Местным жителям категорически запрещено посещать леса и жечь костры.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Коточиги Викуловского района после пожара в частном доме обнаружен труп человека. Об этом сообщает telegram-канал регионального управления МЧС. «12 мая 2023 года в 02 часа 59 минут на пульт диспетчера 131 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в селе Коточиги Викуловского района. К сожалению, в ходе тушения пожара, в доме был обнаружен погибший человек», — указано в сообщении ГУ МЧС по Тюменской области. Там добавили, что над тушением огня работали шесть сотрудников МЧС при поддержке четырех единиц техники. Обстоятельства, которые привели к трагедии, устанавливаются. URA.RU писало, что в Тюменской области лесными и ландшафтными пожарами были уничтожены десятки жилых домов. Губернатор Александр Моор ввел на территории региона режим ЧС. Местным жителям категорически запрещено посещать леса и жечь костры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...