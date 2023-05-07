07 мая 2023
06 мая 2023

Пожары разрушили более сотни зданий в Тюменской области

ТАСС: В Тюменской области от пожаров разрушено 124 постройки
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в Успенке. Тюмень
Лесные пожары наносят серьезный ущерб деревням Фото:
новость из сюжета
Лесные пожары в России 2023

В деревне Речкина, поселке Богандинский и ряде садовых товариществ Тюменской области пожаром были уничтожены 124 строения. Об этом рассказали в экстренных службах.

«На территории деревни Речкина и поселка Богандинский, а также трех СНТ огнем от перешедших природных пожаров уничтожены 124 строения, сколько из них жилых домов — устанавливается», — сообщили ТАСС в экстренных службах. При этом, по словам собеседника, информации о пострадавших или погибших нет.

Массовые пожары в Тюменской области начались с 3 мая, когда огонь из леса подошел к деревням у Салаирского тракта. После этого стихия подошла к селу Успенка, которое спасатели отбивали до утра 6 мая. Из-за распространения пожаров по региону губернатор Александр Моор постановил ввести режим ЧС на территории всей Тюменской области. Ранее URA.RU также сообщало, что сейчас на Салаирском огонь берут под контроль, и лишь ряду деревень все еще грозит опасность.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В деревне Речкина, поселке Богандинский и ряде садовых товариществ Тюменской области пожаром были уничтожены 124 строения. Об этом рассказали в экстренных службах. «На территории деревни Речкина и поселка Богандинский, а также трех СНТ огнем от перешедших природных пожаров уничтожены 124 строения, сколько из них жилых домов — устанавливается», — сообщили ТАСС в экстренных службах. При этом, по словам собеседника, информации о пострадавших или погибших нет. Массовые пожары в Тюменской области начались с 3 мая, когда огонь из леса подошел к деревням у Салаирского тракта. После этого стихия подошла к селу Успенка, которое спасатели отбивали до утра 6 мая. Из-за распространения пожаров по региону губернатор Александр Моор постановил ввести режим ЧС на территории всей Тюменской области. Ранее URA.RU также сообщало, что сейчас на Салаирском огонь берут под контроль, и лишь ряду деревень все еще грозит опасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...