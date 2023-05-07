Пожары разрушили более сотни зданий в Тюменской области

В деревне Речкина, поселке Богандинский и ряде садовых товариществ Тюменской области пожаром были уничтожены 124 строения. Об этом рассказали в экстренных службах.
«На территории деревни Речкина и поселка Богандинский, а также трех СНТ огнем от перешедших природных пожаров уничтожены 124 строения, сколько из них жилых домов — устанавливается», — сообщили ТАСС в экстренных службах. При этом, по словам собеседника, информации о пострадавших или погибших нет.
Массовые пожары в Тюменской области начались с 3 мая, когда огонь из леса подошел к деревням у Салаирского тракта. После этого стихия подошла к селу Успенка, которое спасатели отбивали до утра 6 мая. Из-за распространения пожаров по региону губернатор Александр Моор постановил ввести режим ЧС на территории всей Тюменской области. Ранее URA.RU также сообщало, что сейчас на Салаирском огонь берут под контроль, и лишь ряду деревень все еще грозит опасность.
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