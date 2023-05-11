В деревне Плоская Курганской области во время пожара огонь не тронул обелиск, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Данная информация размещена в группе администрации Шадринского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».
«Первое фото обелиска сделано 9 мая 2021 года, второе — 9 мая 2023 года, через день после пожара, поглотившего все строения деревни. А обелиск выстоял и остался белым, чистым, нетронутым огнем и дымом», — указано в сообщении.
В Шадринском муниципальном округе помимо Плоской в пожарах пострадали села Юлдус и Сухрино. Из-за последствий масштабных пожаров в Юлдус 10 мая на встречу с погорельцами приехали три замгубернатора и директора областных департаментов.
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