11 мая 2023

В горевшей деревне Плоская Курганской области огонь не тронул обелиск участникам ВОВ. Фото

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Виды города. Курган, город курган, обелиск курганским комиссарам
Огонь не коснулся обелиска (архивное фото) Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В деревне Плоская Курганской области во время пожара огонь не тронул обелиск, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Данная информация размещена в группе администрации Шадринского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте».

«Первое фото обелиска сделано 9 мая 2021 года, второе — 9 мая 2023 года, через день после пожара, поглотившего все строения деревни. А обелиск выстоял и остался белым, чистым, нетронутым огнем и дымом», — указано в сообщении.

В Шадринском муниципальном округе помимо Плоской в пожарах пострадали села Юлдус и Сухрино. Из-за последствий масштабных пожаров в Юлдус 10 мая на встречу с погорельцами приехали три замгубернатора и директора областных департаментов.

Фотография слева была сделана в 2021 году, а справа — после пожара
Фотография слева была сделана в 2021 году, а справа — после пожара
Фото:

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В деревне Плоская Курганской области во время пожара огонь не тронул обелиск, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Данная информация размещена в группе администрации Шадринского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «Первое фото обелиска сделано 9 мая 2021 года, второе — 9 мая 2023 года, через день после пожара, поглотившего все строения деревни. А обелиск выстоял и остался белым, чистым, нетронутым огнем и дымом», — указано в сообщении. В Шадринском муниципальном округе помимо Плоской в пожарах пострадали села Юлдус и Сухрино. Из-за последствий масштабных пожаров в Юлдус 10 мая на встречу с погорельцами приехали три замгубернатора и директора областных департаментов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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