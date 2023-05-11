В горевшей деревне Плоская Курганской области огонь не тронул обелиск участникам ВОВ. Фото

12 мая 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Огонь не коснулся обелиска (архивное фото) Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В деревне Плоская Курганской области во время пожара огонь не тронул обелиск, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Данная информация размещена в группе администрации Шадринского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «Первое фото обелиска сделано 9 мая 2021 года, второе — 9 мая 2023 года, через день после пожара, поглотившего все строения деревни. А обелиск выстоял и остался белым, чистым, нетронутым огнем и дымом», — указано в сообщении. В Шадринском муниципальном округе помимо Плоской в пожарах пострадали села Юлдус и Сухрино. Из-за последствий масштабных пожаров в Юлдус 10 мая на встречу с погорельцами приехали три замгубернатора и директора областных департаментов. Фотография слева была сделана в 2021 году, а справа — после пожара Фото: группа администрация Шадринского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте»

В деревне Плоская Курганской области во время пожара огонь не тронул обелиск, посвященный участникам Великой Отечественной войны. Данная информация размещена в группе администрации Шадринского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». «Первое фото обелиска сделано 9 мая 2021 года, второе — 9 мая 2023 года, через день после пожара, поглотившего все строения деревни. А обелиск выстоял и остался белым, чистым, нетронутым огнем и дымом», — указано в сообщении. В Шадринском муниципальном округе помимо Плоской в пожарах пострадали села Юлдус и Сухрино. Из-за последствий масштабных пожаров в Юлдус 10 мая на встречу с погорельцами приехали три замгубернатора и директора областных департаментов.