В Госдуме предложили наказывать за паникерство во время СВО

Депутат Госдумы Матвейчев: в РФ следует ввести ответственность за паникерство во время спецоперации

13 мая 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

11 мая в российских telegram-каналах началась паника из-за якобы успехов ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В России следует ввести административную и уголовную ответственность для людей, которые распространяют панические сообщения о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Во времена Сталина таких расстреливали за паникерство. Я не призываю до таких жестких мер доходить. Еще не время, хотя может быть, и до такого дойти. Но вообще-то нужно начинать вводить ответственность за это. Может быть, сначала административную на первый раз. Если не поймут, уже до уголовной ответственности доходить, но безнаказанным оставлять это все нельзя», — сказал Олег Матвейчев. По мнению депутата Госдумы, создание ответственности заставит людей задуматься о своих действиях. «Заодно это будет уроком тем, кто распространяет по глупости: репосты делают, не соображая, что вообще делают. Они тоже лишний раз подумают, стоит ли репостить непроверенную информацию. Сейчас, конечно, человеку ничего не будет, поэтому он делает репост и знает, что он ни за что не отвечает. Когда будет возникать ответственность, люди будут задумываться», — объяснил политик. Публицист Александр Роджерс в беседе с URA.RU отметил, что из-за паники, которая началась из-за боевых действий в зоне СВО, могли пострадать люди, находящиеся далеко от фронта. «Неизвестно, какое количество людей по результатам все этой паники могло пострадать, потому что люди читают, переживают, пьют капли, хватаются за сердце, нервничают. Во-вторых, постоянные попытки дезинформировать широкую публику приводят к снижению морального состояния людей», — подчеркнул собеседник агентства. Он предложил закрывать telegram-каналы, которые становятся проводником панических настроений о проведении спецоперации. Вечером 11 мая в российских telegram-каналах появились сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении вооруженных сил Украины. Спустя несколько часов Минобороны РФ опровергло информацию об успехах ВСУ в зоне спецоперации. В ведомстве подчеркнули, что российская армия смогла отразить 26 атак в Донбассе на двух направлениях. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России следует ввести административную и уголовную ответственность для людей, которые распространяют панические сообщения о ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Об этом в разговоре с URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. «Во времена Сталина таких расстреливали за паникерство. Я не призываю до таких жестких мер доходить. Еще не время, хотя может быть, и до такого дойти. Но вообще-то нужно начинать вводить ответственность за это. Может быть, сначала административную на первый раз. Если не поймут, уже до уголовной ответственности доходить, но безнаказанным оставлять это все нельзя», — сказал Олег Матвейчев. По мнению депутата Госдумы, создание ответственности заставит людей задуматься о своих действиях. «Заодно это будет уроком тем, кто распространяет по глупости: репосты делают, не соображая, что вообще делают. Они тоже лишний раз подумают, стоит ли репостить непроверенную информацию. Сейчас, конечно, человеку ничего не будет, поэтому он делает репост и знает, что он ни за что не отвечает. Когда будет возникать ответственность, люди будут задумываться», — объяснил политик. Публицист Александр Роджерс в беседе с URA.RU отметил, что из-за паники, которая началась из-за боевых действий в зоне СВО, могли пострадать люди, находящиеся далеко от фронта. «Неизвестно, какое количество людей по результатам все этой паники могло пострадать, потому что люди читают, переживают, пьют капли, хватаются за сердце, нервничают. Во-вторых, постоянные попытки дезинформировать широкую публику приводят к снижению морального состояния людей», — подчеркнул собеседник агентства. Он предложил закрывать telegram-каналы, которые становятся проводником панических настроений о проведении спецоперации. Вечером 11 мая в российских telegram-каналах появились сообщения о якобы начавшемся контрнаступлении вооруженных сил Украины. Спустя несколько часов Минобороны РФ опровергло информацию об успехах ВСУ в зоне спецоперации. В ведомстве подчеркнули, что российская армия смогла отразить 26 атак в Донбассе на двух направлениях.