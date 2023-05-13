Истребитель Су-34 упал в Брянской области на границе с Украиной

Истребитель упал рядом с украинской границей
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Брянской области разбился истребитель Су-34. Это случилось рядом с границей Украины.
«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Ранее в субботу в Клинцах Брянской области рядом с жилыми домами рухнул вертолет. По предварительным данным, у него загорелся двигатель. Все, кто находился на борту вертолета, погибли. Из-за двух авиапроисшествия в Брянской области введен план «Перехват».
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