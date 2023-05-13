Истребитель Су-34 упал в Брянской области на границе с Украиной

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Летно-тактические учения многофункционального истребителя-бомбандировщика СУ-34 на аэродроме Шагол. Челябинск , аэродром, ввс россии, истребитель, бомбардировщик, су-34, авиационный комплекс
Истребитель упал рядом с украинской границей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области разбился истребитель Су-34. Это случилось рядом с границей Украины.

«Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Ранее в субботу в Клинцах Брянской области рядом с жилыми домами рухнул вертолет. По предварительным данным, у него загорелся двигатель. Все, кто находился на борту вертолета, погибли. Из-за двух авиапроисшествия в Брянской области введен план «Перехват».

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В Брянской области разбился истребитель Су-34. Это случилось рядом с границей Украины. «Су-34 упал недалеко от украинской границы. Судьба находившихся на борту устанавливается», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ранее в субботу в Клинцах Брянской области рядом с жилыми домами рухнул вертолет. По предварительным данным, у него загорелся двигатель. Все, кто находился на борту вертолета, погибли. Из-за двух авиапроисшествия в Брянской области введен план «Перехват».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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