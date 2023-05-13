13 мая 2023
12 мая 2023

В Курганской области пожарные спасли две деревни от огня

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В Юргамышском округе пожарные остановили огонь у деревень Фото:
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Весенние пожары в Курганской области 2023

В Курганской области пожарным удалось спасти от огня два населенных пункта в Юргамышском округе. Об этом сообщило МЧС России.

«Угроза населенным пунктам поселок Зырянка и деревня Новая Заворина Юргамышского округа снята, сообщает МЧС», — говорится в посте telegram-канала «Курганская область официально».

По информации МЧС России по Курганской области, 165 пожарных вели борьбу с огнем. «На пожаре работали самолеты ИЛ-76 и Бе-200 ЧС МЧС России и пожарный поезд. Были задействованы 36 единиц техники», — уточнили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Юргамышском округе (Курганская область) жителей двух сел эвакуировали из-за ландшафтного пожара. К месту пожара была направлена аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России.

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В Курганской области пожарным удалось спасти от огня два населенных пункта в Юргамышском округе. Об этом сообщило МЧС России. «Угроза населенным пунктам поселок Зырянка и деревня Новая Заворина Юргамышского округа снята, сообщает МЧС», — говорится в посте telegram-канала «Курганская область официально». По информации МЧС России по Курганской области, 165 пожарных вели борьбу с огнем. «На пожаре работали самолеты ИЛ-76 и Бе-200 ЧС МЧС России и пожарный поезд. Были задействованы 36 единиц техники», — уточнили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что в Юргамышском округе (Курганская область) жителей двух сел эвакуировали из-за ландшафтного пожара. К месту пожара была направлена аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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