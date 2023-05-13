В Курганской области пожарные спасли две деревни от огня

В Курганской области пожарным удалось спасти от огня два населенных пункта в Юргамышском округе. Об этом сообщило МЧС России.
«Угроза населенным пунктам поселок Зырянка и деревня Новая Заворина Юргамышского округа снята, сообщает МЧС», — говорится в посте telegram-канала «Курганская область официально».
По информации МЧС России по Курганской области, 165 пожарных вели борьбу с огнем. «На пожаре работали самолеты ИЛ-76 и Бе-200 ЧС МЧС России и пожарный поезд. Были задействованы 36 единиц техники», — уточнили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что в Юргамышском округе (Курганская область) жителей двух сел эвакуировали из-за ландшафтного пожара. К месту пожара была направлена аэромобильная группировка Ногинского спасательного центра МЧС России.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.