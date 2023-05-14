14 мая 2023
13 мая 2023

В Кургане для транспорта закроют новый перекресток на улице Мяготина

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, ремонт улицы, улица колия мяготина
В Кургане перекроют новый перекресток по Мяготина Фото:

Перекресток курганских улиц К. Мяготина и Томина перекроют для движения транспорта на неделю. Об этом сообщили в «Водном союзе».

«Для продолжения работ по реконструкции самотечного коллектора диаметром 600 мм по ул. К. Мяготина необходимо закрыть перекресток улиц К. Мяготина-Томина», — информирует сайт компании. Ограничение введут с 17 по 24 мая.

Перекресток отремонтируют в рамках замены сетей на улице Мяготина на участке от Томина до Тобольной. Водителей просят учитывать ограничение, выбирая маршруты для движения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане закрыли оживленный перекресток. Пересечение улиц Зорге и Мяготина закрыли для транспорта с 10 мая.

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Перекресток курганских улиц К. Мяготина и Томина перекроют для движения транспорта на неделю. Об этом сообщили в «Водном союзе». «Для продолжения работ по реконструкции самотечного коллектора диаметром 600 мм по ул. К. Мяготина необходимо закрыть перекресток улиц К. Мяготина-Томина», — информирует сайт компании. Ограничение введут с 17 по 24 мая. Перекресток отремонтируют в рамках замены сетей на улице Мяготина на участке от Томина до Тобольной. Водителей просят учитывать ограничение, выбирая маршруты для движения. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане закрыли оживленный перекресток. Пересечение улиц Зорге и Мяготина закрыли для транспорта с 10 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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