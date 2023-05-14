В Кургане для транспорта закроют новый перекресток на улице Мяготина

Перекресток курганских улиц К. Мяготина и Томина перекроют для движения транспорта на неделю. Об этом сообщили в «Водном союзе».
«Для продолжения работ по реконструкции самотечного коллектора диаметром 600 мм по ул. К. Мяготина необходимо закрыть перекресток улиц К. Мяготина-Томина», — информирует сайт компании. Ограничение введут с 17 по 24 мая.
Перекресток отремонтируют в рамках замены сетей на улице Мяготина на участке от Томина до Тобольной. Водителей просят учитывать ограничение, выбирая маршруты для движения.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане закрыли оживленный перекресток. Пересечение улиц Зорге и Мяготина закрыли для транспорта с 10 мая.
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