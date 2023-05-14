Тюменские власти на треть увеличат долговую нагрузку на бюджет области

Правительство Тюменской области планирует в 2023 году занять у банков более 44 млрд рублей. Соответствующие корректировки в бюджет области внесены на обсуждение регионального парламента. Изначально власти планировали получить кредитов на сумму в 30,3 млрд рублей.
«Корректировка параметров областного бюджета (май 2023). Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов РФ: утвержденный план — 30,3 млрд рублей, уточненный план — 44,05 млрд рублей», — значится в документе, опубликованном на сайте Тюменской облдумы.
Ранее URA.RU писало, что объем доходов бюджета Тюменской области на 2023 год составит 198,55 млрд рублей, расходов — 234,125 млрд рублей. Дефицит казны превысит 35,5 млрд рублей.
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