14 мая 2023
13 мая 2023

Тюменские власти на треть увеличат долговую нагрузку на бюджет области

© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по аграрной политике Областной думы. Сентябрь 2015. Тюмень, документы, бюджет
Дефицит бюджета Тюменской области превысит 35,5 млрд рублей Фото:

Правительство Тюменской области планирует в 2023 году занять у банков более 44 млрд рублей. Соответствующие корректировки в бюджет области внесены на обсуждение регионального парламента. Изначально власти планировали получить кредитов на сумму в 30,3 млрд рублей.

«Корректировка параметров областного бюджета (май 2023). Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов РФ: утвержденный план — 30,3 млрд рублей, уточненный план — 44,05 млрд рублей», — значится в документе, опубликованном на сайте Тюменской облдумы.

Ранее URA.RU писало, что объем доходов бюджета Тюменской области на 2023 год составит 198,55 млрд рублей, расходов — 234,125 млрд рублей. Дефицит казны превысит 35,5 млрд рублей.

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Правительство Тюменской области планирует в 2023 году занять у банков более 44 млрд рублей. Соответствующие корректировки в бюджет области внесены на обсуждение регионального парламента. Изначально власти планировали получить кредитов на сумму в 30,3 млрд рублей. «Корректировка параметров областного бюджета (май 2023). Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов РФ: утвержденный план — 30,3 млрд рублей, уточненный план — 44,05 млрд рублей», — значится в документе, опубликованном на сайте Тюменской облдумы. Ранее URA.RU писало, что объем доходов бюджета Тюменской области на 2023 год составит 198,55 млрд рублей, расходов — 234,125 млрд рублей. Дефицит казны превысит 35,5 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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