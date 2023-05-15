Курганец заявил, что ему под дверь подкинули голову коровы

Курганец заявил, что соседи подкинули голову мертвого животного и сломали палец женщине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Кургана пожаловался на арендодателей офиса по соседству, которые, по его словам, подбросили ему под дверь отрубленную голову коровы. Об этом курганец сообщил корреспонденту URA.RU в беседе и в своем личном telegram-канале.

«Я решил переехать на эту хату, а родителей отправить в другую квартиру. По приезду нашел голову мертвой коровы и написали еще одно заявление», — указано в посте канала «DEAD». Сообщается, что спустя время курганец нашел под дверью своей квартиры органы неизвестного животного и кровь, как утверждает молодой человек, не человеческая.

Вся история началась после того, как лопнул водопроводный шланг, из-за чего затопило офис этажом ниже. Арендодатели этого помещения выставили счет на 50 тысяч рублей, которые родители молодого человека выплатить из-за подозрений, что документы фальшивые. Со слов курганца, после этого в их дому пришел «бандит», оборвал домофон и стал угрожать его родителям. Тогда было написано первое заявление.

После произошедшего, маму молодого человека позвали самой оценить ущерб, нанесенный офису, где женщина попыталась избежать подписи документов, но арендодатель и арендатор сломали ей палец. Житель Кургана утверждает, что сейчас его мама ходит с аппаратом Илизарова. Тогда было написано второе заявление. Третье обращение в правоохранительные органы написано после того, как подкинули голову коровы.

Между тем, молодой человек установил камеру видеонаблюдения, чтобы зафиксировать, кто именно подкидывает под дверь разные предметы. Через месяц, как сообщает курганец, происшествий нет, однако арендатор приходила к его квартире, но ушла, так как молодого человека не было дома.

Как пояснили корреспонденту URA.RU в пресс-службе УМВД по Кургану, в отделе полиции №3 данный факт был зарегистрирован, проведена проверка. По заявлению принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Гражданин уведомлен в установленном законом порядке. Оснований полагать, что там были останки животных нет.