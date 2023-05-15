В Кургане обсуждают новый разговор губернатора Шумкова с президентом Путиным из-за пожаров

15 мая 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

В Кургане обсуждают отчет губернатора Вадима Шумкова перед президентом страны Владимиром Путиным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 После приезда главы МЧС России Александра Куренкова в Курганскую область губернатор региона Вадим Шумков отчитается перед президентом Владимиром Путиным из-за пожаров. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к региональным властям. Первый подобный разговор состоялся в начале мая. «Почти сразу после приезда главы МЧС в Курганскую область 15 мая, Шумков отчитается перед главой государства о ситуации с пожарами и помощи погорельцам. Доклад в режиме видео-конференц-связи должен состояться 16 или 17 мая», — уточнил источник. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что 2 мая Шумков докладывал президенту о последствиях масштабных пожаров, которые произошли в регионе в конце апреля. Губернатор привел данные по пострадавшим и сгоревшим зданиям, рассказал о помощи погорельцам. Также 8 мая глава МЧС России сообщил Путину о ситуации с пожарами, которые полыхали в регионе 7 мая. Тогда глава государства пообещал оказать помощь всем погорельцам. Куренков и Шумков 15 мая пообщались с пострадавшими от пожаров в Кургане и селе Юлдус.

После приезда главы МЧС России Александра Куренкова в Курганскую область губернатор региона Вадим Шумков отчитается перед президентом Владимиром Путиным из-за пожаров. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к региональным властям. Первый подобный разговор состоялся в начале мая. «Почти сразу после приезда главы МЧС в Курганскую область 15 мая, Шумков отчитается перед главой государства о ситуации с пожарами и помощи погорельцам. Доклад в режиме видео-конференц-связи должен состояться 16 или 17 мая», — уточнил источник. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что 2 мая Шумков докладывал президенту о последствиях масштабных пожаров, которые произошли в регионе в конце апреля. Губернатор привел данные по пострадавшим и сгоревшим зданиям, рассказал о помощи погорельцам. Также 8 мая глава МЧС России сообщил Путину о ситуации с пожарами, которые полыхали в регионе 7 мая. Тогда глава государства пообещал оказать помощь всем погорельцам. Куренков и Шумков 15 мая пообщались с пострадавшими от пожаров в Кургане и селе Юлдус.