В Кургане обсуждают новый разговор губернатора Шумкова с президентом Путиным из-за пожаров

После приезда главы МЧС России Александра Куренкова в Курганскую область губернатор региона Вадим Шумков отчитается перед президентом Владимиром Путиным из-за пожаров. Об этом сообщил URA.RU источник, близкий к региональным властям. Первый подобный разговор состоялся в начале мая.
«Почти сразу после приезда главы МЧС в Курганскую область 15 мая, Шумков отчитается перед главой государства о ситуации с пожарами и помощи погорельцам. Доклад в режиме видео-конференц-связи должен состояться 16 или 17 мая», — уточнил источник. В департамент информационной и внутренней политики Курганской области направлен редакционный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что 2 мая Шумков докладывал президенту о последствиях масштабных пожаров, которые произошли в регионе в конце апреля. Губернатор привел данные по пострадавшим и сгоревшим зданиям, рассказал о помощи погорельцам. Также 8 мая глава МЧС России сообщил Путину о ситуации с пожарами, которые полыхали в регионе 7 мая. Тогда глава государства пообещал оказать помощь всем погорельцам. Куренков и Шумков 15 мая пообщались с пострадавшими от пожаров в Кургане и селе Юлдус.
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