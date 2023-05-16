16 мая 2023
15 мая 2023

Мэр из ЯНАО позвал земляков делать маскировочные сети

© Служба новостей «URA.RU»
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Акция Народного фронта "Защитим защитников СВО". Пермь, маскировочная сеть
Олег Попов позвал земляков плести маскировочные сети Фото:

Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов обратился к жителям с призывом помочь плести маскировочные сети для военнослужащих земляков. Таже на плетение сетей требуется материал, сообщил мэр.

«[Маскировочные сети] начали плести в молодежном центре в Мужах, но материала и рук не хватает, нужна ткань цвета хаки или отжившие свой срок вещи камуфляжной расцветки. В любой день до позднего вечера можно прийти в молодежно-спортивный центр и стать частью полезного дела», написал в своем telegram-канале Олег Попов.

Он сообщил, что маскировочные сети востребованы в зоне специальной военной операции. Попов добавил, что освоить технику плетения сетей каждому под силу.

Ранее URA.RU сообщило, что в Надыме волонтеры приступили к изготовлению маскировочных средств. В Новом Уренгое прошел благотворительный марафон, в ходе которого были собраны средства для приобретения квадрокоптеров.

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Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов обратился к жителям с призывом помочь плести маскировочные сети для военнослужащих земляков. Таже на плетение сетей требуется материал, сообщил мэр. «[Маскировочные сети] начали плести в молодежном центре в Мужах, но материала и рук не хватает, нужна ткань цвета хаки или отжившие свой срок вещи камуфляжной расцветки. В любой день до позднего вечера можно прийти в молодежно-спортивный центр и стать частью полезного дела», написал в своем telegram-канале Олег Попов. Он сообщил, что маскировочные сети востребованы в зоне специальной военной операции. Попов добавил, что освоить технику плетения сетей каждому под силу. Ранее URA.RU сообщило, что в Надыме волонтеры приступили к изготовлению маскировочных средств. В Новом Уренгое прошел благотворительный марафон, в ходе которого были собраны средства для приобретения квадрокоптеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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