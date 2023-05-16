Мэр из ЯНАО позвал земляков делать маскировочные сети

17 мая 2023 в 02:57 Размер текста - 17 +

Олег Попов позвал земляков плести маскировочные сети Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов обратился к жителям с призывом помочь плести маскировочные сети для военнослужащих земляков. Таже на плетение сетей требуется материал, сообщил мэр. «[Маскировочные сети] начали плести в молодежном центре в Мужах, но материала и рук не хватает, нужна ткань цвета хаки или отжившие свой срок вещи камуфляжной расцветки. В любой день до позднего вечера можно прийти в молодежно-спортивный центр и стать частью полезного дела», написал в своем telegram-канале Олег Попов. Он сообщил, что маскировочные сети востребованы в зоне специальной военной операции. Попов добавил, что освоить технику плетения сетей каждому под силу. Ранее URA.RU сообщило, что в Надыме волонтеры приступили к изготовлению маскировочных средств. В Новом Уренгое прошел благотворительный марафон, в ходе которого были собраны средства для приобретения квадрокоптеров.

Глава Шурышкарского района ЯНАО Олег Попов обратился к жителям с призывом помочь плести маскировочные сети для военнослужащих земляков. Таже на плетение сетей требуется материал, сообщил мэр. «[Маскировочные сети] начали плести в молодежном центре в Мужах, но материала и рук не хватает, нужна ткань цвета хаки или отжившие свой срок вещи камуфляжной расцветки. В любой день до позднего вечера можно прийти в молодежно-спортивный центр и стать частью полезного дела», написал в своем telegram-канале Олег Попов. Он сообщил, что маскировочные сети востребованы в зоне специальной военной операции. Попов добавил, что освоить технику плетения сетей каждому под силу. Ранее URA.RU сообщило, что в Надыме волонтеры приступили к изготовлению маскировочных средств. В Новом Уренгое прошел благотворительный марафон, в ходе которого были собраны средства для приобретения квадрокоптеров.