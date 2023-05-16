16 мая 2023

Житель Курганской области, устроивший пожар в доме, заплатит соседям 2 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Курганской области возместит ущерб пострадавшим по его вине несовершеннолетним Фото:

В Лебяжьевском округе Курганской области прокуратура обязала мужчину, устроившего пожар, выплатить пострадавшим соседским детям 2 млн рублей. Об этом сообщили представители прокуратуры Курганской области.

Из-за пожара уничтожен двухквартирный жилой дом в Лебяжье. Собственниками одной из квартир были двое малолетних детей 2011 года рождения. Причиной пожара послужила ветхая электропроводка. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возмещении материального ущерба, причиненного пожаром, на общую сумму 2 млн рублей», — написано на сайте прокуратуры Курганской области.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора. После того как решение суда вступит в силу, его возьмет на контроль районная прокуратура.

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В Лебяжьевском округе Курганской области прокуратура обязала мужчину, устроившего пожар, выплатить пострадавшим соседским детям 2 млн рублей. Об этом сообщили представители прокуратуры Курганской области. Из-за пожара уничтожен двухквартирный жилой дом в Лебяжье. Собственниками одной из квартир были двое малолетних детей 2011 года рождения. Причиной пожара послужила ветхая электропроводка. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возмещении материального ущерба, причиненного пожаром, на общую сумму 2 млн рублей», — написано на сайте прокуратуры Курганской области. Суд полностью удовлетворил требования прокурора. После того как решение суда вступит в силу, его возьмет на контроль районная прокуратура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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