Житель Курганской области, устроивший пожар в доме, заплатит соседям 2 млн

В Лебяжьевском округе Курганской области прокуратура обязала мужчину, устроившего пожар, выплатить пострадавшим соседским детям 2 млн рублей. Об этом сообщили представители прокуратуры Курганской области.
Из-за пожара уничтожен двухквартирный жилой дом в Лебяжье. Собственниками одной из квартир были двое малолетних детей 2011 года рождения. Причиной пожара послужила ветхая электропроводка. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возмещении материального ущерба, причиненного пожаром, на общую сумму 2 млн рублей», — написано на сайте прокуратуры Курганской области.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора. После того как решение суда вступит в силу, его возьмет на контроль районная прокуратура.
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