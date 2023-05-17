Курганские погорельцы получат от страховщиков миллионы рублей

18 мая 2023 в 09:32 Размер текста - 17 +

Ущерб от пожаров на застрахованных строениях оценили в миллионы рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 В Курганской области пострадавшие от пожаров жители стали обращаться за страховыми выплатами. Общая сумма превысила 35 000 000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники трех курганских филиалов страховых компаний. «В Курганской области поступило семь обращений потерпевших, связанных с пожарами, общая предполагаемая сумма ущерба 6 431 220 рублей. Пять из них связаны с природными пожарами. Общая страховая сумма по застрахованным объектам — более 4 500 000 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «РЕСО-Гарантия». Сообщается, что эксперты страховой организации уже оценили места происшествий по обращению своих клиентов. В настоящий момент специалисты готовят заключение и расчет страховых выплат. По одному происшествию сотрудники компании запланировали осмотр на 17 мая. Как рассказали в пресс-службе «РЕСО-Гарантия», из деревни Логоушка Кетовского округа было два заявления на выплаты. Предполагаемая сумма ущерба составила более 3 000 000 рублей. В селе Кондинское в Шатровском округе также было два обращения, а примерная сумма ущерба — более 1 000 000 рублей. В СНТ «Дорожник» было одно заявление. Предполагаемая сумма — более 432 000 рублей. Об ущербе в миллионы рублей также сообщается на сайте компании Росгосстрах. На 15 мая в филиал страховой организации в Кургане поступило более 70 обращений от пострадавших в пожаре курганцев. Как указано на сайте, большинство из обращений написаны из-за полной утраты застрахованного строения. Общий объем ущерба превысил 30 000 000 рублей. На момент публикации, специалистам компании удалось рассмотреть 47 заявлений. Между тем, корреспонденту URA.RU сообщили, что в страховую компанию «АльфаСтрахование» также стали поступать обращения за выплатами. «По факту потери имущества в результате пожаров в Курганской области по состоянию на 11 мая поступило четыре обращения. Все заявления в работе, в связи с непростой ситуацией они будут рассмотрены оперативно», — рассказали в пресс-службе компании. Ранее URA.RU писало о масштабных весенних пожарах в Курганской области. Информационное агентство ТАСС сообщили о 21 погибшем в результате возгораний. Курганским погорельцам также пообещали выплаты. Для проверки мер помощи пострадавшим от пожаров приехал министр Куренков, который позже отчитался перед президентом Путиным. На совещании с главой России курганский губернатор назвал главных виновников пожаров в регионе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Курганской области пострадавшие от пожаров жители стали обращаться за страховыми выплатами. Общая сумма превысила 35 000 000 рублей. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники трех курганских филиалов страховых компаний. «В Курганской области поступило семь обращений потерпевших, связанных с пожарами, общая предполагаемая сумма ущерба 6 431 220 рублей. Пять из них связаны с природными пожарами. Общая страховая сумма по застрахованным объектам — более 4 500 000 рублей», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании «РЕСО-Гарантия». Сообщается, что эксперты страховой организации уже оценили места происшествий по обращению своих клиентов. В настоящий момент специалисты готовят заключение и расчет страховых выплат. По одному происшествию сотрудники компании запланировали осмотр на 17 мая. Как рассказали в пресс-службе «РЕСО-Гарантия», из деревни Логоушка Кетовского округа было два заявления на выплаты. Предполагаемая сумма ущерба составила более 3 000 000 рублей. В селе Кондинское в Шатровском округе также было два обращения, а примерная сумма ущерба — более 1 000 000 рублей. В СНТ «Дорожник» было одно заявление. Предполагаемая сумма — более 432 000 рублей. Об ущербе в миллионы рублей также сообщается на сайте компании Росгосстрах. На 15 мая в филиал страховой организации в Кургане поступило более 70 обращений от пострадавших в пожаре курганцев. Как указано на сайте, большинство из обращений написаны из-за полной утраты застрахованного строения. Общий объем ущерба превысил 30 000 000 рублей. На момент публикации, специалистам компании удалось рассмотреть 47 заявлений. Между тем, корреспонденту URA.RU сообщили, что в страховую компанию «АльфаСтрахование» также стали поступать обращения за выплатами. «По факту потери имущества в результате пожаров в Курганской области по состоянию на 11 мая поступило четыре обращения. Все заявления в работе, в связи с непростой ситуацией они будут рассмотрены оперативно», — рассказали в пресс-службе компании. Ранее URA.RU писало о масштабных весенних пожарах в Курганской области. Информационное агентство ТАСС сообщили о 21 погибшем в результате возгораний. Курганским погорельцам также пообещали выплаты. Для проверки мер помощи пострадавшим от пожаров приехал министр Куренков, который позже отчитался перед президентом Путиным. На совещании с главой России курганский губернатор назвал главных виновников пожаров в регионе.