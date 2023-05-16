16 мая 2023

Тюменский институт потратит миллионы на барные столы и два подиума

Тюменский институт ТОГИРРО потратит 4 млн рублей на мебель по индивидуальному заказу
© Служба новостей «URA.RU»
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Новая бургерная Volk Burgers. Екатеринбург, мебель, кафе, столики, интерьер
В институте планируют закупить так же комплект фигурных полок, гримерный стол и несколько пуфов Фото:

Тюменский государственный институт развития регоинального образования (ТОГИРРО) потратит почти четыре миллиона рублей на авторскую мебель, в том числе — барные столы и два подиума. Объявление об аукционе размещено на едином портале государственных закупок.

«Закупка № 32312388340, заказчик — ТОГИРРО. Объект закупки — изготовление и поставка мебели по индивидуальному проекту на сумму 3,92 млн рублей. В настоящий момент по этой закупке идет работа комиссии», — сообщает портал.

В списке требуемой мебели прописаны два подиума — прямой и угловой, несколько пуфов и передвижных вешалок для одежды, фигурные полки, гримерный стол и барные столы. Источником финансирования указана субсидия «на иные цели». Так же к закупке приложено решение закупочной комиссии ТОГИРРО, в котором говорится, что у этой закупки будет единственный участник, он же и станет поставщиком — это будет ООО «Комплект-инвест». В этом же документе говорится о необходимости приобретения квадрокоптеров, однако на данный момент их количество бюджет на эти цели неизвестны.

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Тюменский государственный институт развития регоинального образования (ТОГИРРО) потратит почти четыре миллиона рублей на авторскую мебель, в том числе — барные столы и два подиума. Объявление об аукционе размещено на едином портале государственных закупок. «Закупка № 32312388340, заказчик — ТОГИРРО. Объект закупки — изготовление и поставка мебели по индивидуальному проекту на сумму 3,92 млн рублей. В настоящий момент по этой закупке идет работа комиссии», — сообщает портал. В списке требуемой мебели прописаны два подиума — прямой и угловой, несколько пуфов и передвижных вешалок для одежды, фигурные полки, гримерный стол и барные столы. Источником финансирования указана субсидия «на иные цели». Так же к закупке приложено решение закупочной комиссии ТОГИРРО, в котором говорится, что у этой закупки будет единственный участник, он же и станет поставщиком — это будет ООО «Комплект-инвест». В этом же документе говорится о необходимости приобретения квадрокоптеров, однако на данный момент их количество бюджет на эти цели неизвестны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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