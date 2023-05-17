17 мая 2023

В Тюмень приехала глава Росприроднадзора

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Визит Светланы Радионовой в Тюмень. Тюмень , радионова светлана
Глава Росприроднадзора Светлана Радионова приехала в Тюменскую область Фото:

Глава федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова приехала в Тюмень. Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

«Доброе утро, Тюмень!», — написала Радионова в своем telegram-канале. Она также прикрепила к публикации фотографию, сделанную на фоне тюменского Музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

Предыдущий визит главы Росприроднадзора в Тюмень состоялся 13 декабря 2022 года. Во время рабочей поездки Радионова отметила, что Тюменская область является одним из лидеров среди регионов России по сортировке твердых коммунальных отходов.

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Глава федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова приехала в Тюмень. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Доброе утро, Тюмень!», — написала Радионова в своем telegram-канале. Она также прикрепила к публикации фотографию, сделанную на фоне тюменского Музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Предыдущий визит главы Росприроднадзора в Тюмень состоялся 13 декабря 2022 года. Во время рабочей поездки Радионова отметила, что Тюменская область является одним из лидеров среди регионов России по сортировке твердых коммунальных отходов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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