В Тюмень приехала глава Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова приехала в Тюменскую область Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор) Светлана Радионова приехала в Тюмень. Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

«Доброе утро, Тюмень!», — написала Радионова в своем telegram-канале. Она также прикрепила к публикации фотографию, сделанную на фоне тюменского Музейного комплекса им. И. Я. Словцова.

Предыдущий визит главы Росприроднадзора в Тюмень состоялся 13 декабря 2022 года. Во время рабочей поездки Радионова отметила, что Тюменская область является одним из лидеров среди регионов России по сортировке твердых коммунальных отходов.