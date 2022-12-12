Тюмень привели в пример всей России

Глава Росприроднадзора оценила региональные проекты, которые избавят страну от гор мусора

13 декабря 2022 в 20:51 Размер текста - 17 +

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова предложила тиражировать тюменские экопроекты Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область является одним из лидеров среди регионов России по сортировке твердых коммунальных отходов. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая 13 декабря посетила Тюмень с рабочим визитом. Кроме того, руководитель ведомства оценила региональные проекты, которые помогут избавить страну от гор мусора. В 2018 году региональный оператор «Тюменское экологическое объединение» (входит в сферу интересов «Корпорации СТС») открыл под Тюменью первый в регионе мусоросортировочный завод. Позднее подобные предприятия появились в Тобольске и Ишиме, в Ялуторовске запустили мусороперегрузочную станцию, а уровень сортировки ТКО в области достиг 100%. «Мало кто из регионов может похвастаться 100-процентной обработкой ТКО. Но перед нами, и сегодня мы обсуждали это с губернатором Александром Моором, стоят и другие задачи. Потому что львиная доля обработанного мусора не востребована и возвращается обратно на полигоны», — отметила Радионова. Радионова (на фото — в центре) посетила тюменский мусоросортировочный завод Фото: Денис Моргунов © URA.RU Главе Росприроднадзора представили один из способов решения проблемы, реализованный в Тюмени компанией «Нов-Экология» — установку «Экоюнит». По словам гендиректора предприятия Андрея Копырина, это автоматизированная технология, предназначенная для ТКО и медицинских отходов, позволяющая сокращать объем захоронения обезвреженных отходов в 100 раз. Выделяемая тепловая энергия используется для отопления мусоросортировочного завода. На «Экоюнит» получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, установка полностью безопасна для экологии. «На сегодняшний день существует большая проблема с вывозом отходов на островах, островных территориях. Это, к примеру, Карелия, Мурманская часть, дальневосточная часть, малые поселки, небольшие станицы, арктическая территория. Достойного оборудования фактически нет, а эта установка — единственный пример качественного оборудования на сегодняшний день. При всей немасштабности этой установки она для страны имеет ключевое значение», — оценила технологию Радионова. Другое решение, которое планируется применять в Тюмени — пиролиз. Новость по теме В Тюмени открылся мощнейший завод. «Это пример для всей России» Метод подразумевает преобразование неиспользуемой части пластиковых отходов в полезные компоненты (дизель, битум), которые будут использованы в народном хозяйстве. Кроме того, в 2022 году в регионе внедрили систему экопаспортов — зеленых сертификатов для бизнеса, которая помогает бороться с «серыми» возчиками и, соответственно, несанкционированными свалками. «Экопаспорта выдаются компаниям и предпринимателям, которые воспользовались услугами „Тюменского экологического объединения“ по захоронению тех отходов, что следует размещать только на полигонах. В 2022 году выдано 189 таких экопаспортов. Другими словами, регоператор поддерживает предпринимателей, которые ответственно относятся к экологии», — рассказали в пресс-службе компании. Руководитель Росприроднадзора отметила, что в Тюмени прилагаются усилия и по экологическому образованию. Глава ведомства 13 декабря открыла на Цветном бульваре второй в городе экодом «Центральный» — пункт приема вторсырья, который также является образовательной площадкой. «Это очень серьезная заявка. Мы все время говорим, что мы не улучшим экологию в нашей стране увеличением штрафов. Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально», — уверена Радионова. Алексей Бобров («Корпорация СТС») и Светлана Радионова открыли в Тюмени экодом «Центральный» Фото: пресс-служба «Тюменского экологического объединения» Губернатор Моор на открытии экодома также подчеркнул важность экологического воспитания. «Взрослым сложнее менять привычки, проще привить эту культуру детям, на что и направлен проект экодомов. Я с удовольствием свою дочь сюда приведу», — пообещал он. Правительство Тюменской области и губернатор работают в экологической повестке на опережение, заметил во время общения со СМИ представитель акционеров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров. «Лидерство региона здесь не случайно. Работа правительства ведется целенаправленно, планомерно, и началась еще до того, как были сформированы [федеральные] требования [к обращению с ТКО]» — заявил инвестор. По его мнению, тюменский опыт — в частности, экодомов — обязательно будет тиражироваться в других регионах России. «Поскольку здесь самая подготовленная площадка [по работе с ТКО], я сегодня здесь. В регионе совпало все: население, сильный губернатор, хорошая команда, устойчивый регоператор. И еще здесь даже слово „импортозамещение“ произносить не надо — все изначально было произведено своими руками», — подвела итоги визита Радионова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменская область является одним из лидеров среди регионов России по сортировке твердых коммунальных отходов. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая 13 декабря посетила Тюмень с рабочим визитом. Кроме того, руководитель ведомства оценила региональные проекты, которые помогут избавить страну от гор мусора. В 2018 году региональный оператор «Тюменское экологическое объединение» (входит в сферу интересов «Корпорации СТС») открыл под Тюменью первый в регионе мусоросортировочный завод. Позднее подобные предприятия появились в Тобольске и Ишиме, в Ялуторовске запустили мусороперегрузочную станцию, а уровень сортировки ТКО в области достиг 100%. «Мало кто из регионов может похвастаться 100-процентной обработкой ТКО. Но перед нами, и сегодня мы обсуждали это с губернатором Александром Моором, стоят и другие задачи. Потому что львиная доля обработанного мусора не востребована и возвращается обратно на полигоны», — отметила Радионова. Главе Росприроднадзора представили один из способов решения проблемы, реализованный в Тюмени компанией «Нов-Экология» — установку «Экоюнит». По словам гендиректора предприятия Андрея Копырина, это автоматизированная технология, предназначенная для ТКО и медицинских отходов, позволяющая сокращать объем захоронения обезвреженных отходов в 100 раз. Выделяемая тепловая энергия используется для отопления мусоросортировочного завода. На «Экоюнит» получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, установка полностью безопасна для экологии. «На сегодняшний день существует большая проблема с вывозом отходов на островах, островных территориях. Это, к примеру, Карелия, Мурманская часть, дальневосточная часть, малые поселки, небольшие станицы, арктическая территория. Достойного оборудования фактически нет, а эта установка — единственный пример качественного оборудования на сегодняшний день. При всей немасштабности этой установки она для страны имеет ключевое значение», — оценила технологию Радионова. Метод подразумевает преобразование неиспользуемой части пластиковых отходов в полезные компоненты (дизель, битум), которые будут использованы в народном хозяйстве. Кроме того, в 2022 году в регионе внедрили систему экопаспортов — зеленых сертификатов для бизнеса, которая помогает бороться с «серыми» возчиками и, соответственно, несанкционированными свалками. «Экопаспорта выдаются компаниям и предпринимателям, которые воспользовались услугами „Тюменского экологического объединения“ по захоронению тех отходов, что следует размещать только на полигонах. В 2022 году выдано 189 таких экопаспортов. Другими словами, регоператор поддерживает предпринимателей, которые ответственно относятся к экологии», — рассказали в пресс-службе компании. Руководитель Росприроднадзора отметила, что в Тюмени прилагаются усилия и по экологическому образованию. Глава ведомства 13 декабря открыла на Цветном бульваре второй в городе экодом «Центральный» — пункт приема вторсырья, который также является образовательной площадкой. «Это очень серьезная заявка. Мы все время говорим, что мы не улучшим экологию в нашей стране увеличением штрафов. Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально», — уверена Радионова. Губернатор Моор на открытии экодома также подчеркнул важность экологического воспитания. «Взрослым сложнее менять привычки, проще привить эту культуру детям, на что и направлен проект экодомов. Я с удовольствием свою дочь сюда приведу», — пообещал он. Правительство Тюменской области и губернатор работают в экологической повестке на опережение, заметил во время общения со СМИ представитель акционеров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров. «Лидерство региона здесь не случайно. Работа правительства ведется целенаправленно, планомерно, и началась еще до того, как были сформированы [федеральные] требования [к обращению с ТКО]» — заявил инвестор. По его мнению, тюменский опыт — в частности, экодомов — обязательно будет тиражироваться в других регионах России. «Поскольку здесь самая подготовленная площадка [по работе с ТКО], я сегодня здесь. В регионе совпало все: население, сильный губернатор, хорошая команда, устойчивый регоператор. И еще здесь даже слово „импортозамещение“ произносить не надо — все изначально было произведено своими руками», — подвела итоги визита Радионова.