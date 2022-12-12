Тюмень привели в пример всей России

Тюменская область является одним из лидеров среди регионов России по сортировке твердых коммунальных отходов. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая 13 декабря посетила Тюмень с рабочим визитом. Кроме того, руководитель ведомства оценила региональные проекты, которые помогут избавить страну от гор мусора.
В 2018 году региональный оператор «Тюменское экологическое объединение» (входит в сферу интересов «Корпорации СТС») открыл под Тюменью первый в регионе мусоросортировочный завод. Позднее подобные предприятия появились в Тобольске и Ишиме, в Ялуторовске запустили мусороперегрузочную станцию, а уровень сортировки ТКО в области достиг 100%. «Мало кто из регионов может похвастаться 100-процентной обработкой ТКО. Но перед нами, и сегодня мы обсуждали это с губернатором Александром Моором, стоят и другие задачи. Потому что львиная доля обработанного мусора не востребована и возвращается обратно на полигоны», — отметила Радионова.
Радионова (на фото — в центре) посетила тюменский мусоросортировочный завод
Главе Росприроднадзора представили один из способов решения проблемы, реализованный в Тюмени компанией «Нов-Экология» — установку «Экоюнит». По словам гендиректора предприятия Андрея Копырина, это автоматизированная технология, предназначенная для ТКО и медицинских отходов, позволяющая сокращать объем захоронения обезвреженных отходов в 100 раз. Выделяемая тепловая энергия используется для отопления мусоросортировочного завода. На «Экоюнит» получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, установка полностью безопасна для экологии.
«На сегодняшний день существует большая проблема с вывозом отходов на островах, островных территориях. Это, к примеру, Карелия, Мурманская часть, дальневосточная часть, малые поселки, небольшие станицы, арктическая территория. Достойного оборудования фактически нет, а эта установка — единственный пример качественного оборудования на сегодняшний день. При всей немасштабности этой установки она для страны имеет ключевое значение», — оценила технологию Радионова.
Другое решение, которое планируется применять в Тюмени — пиролиз.
Метод подразумевает преобразование неиспользуемой части пластиковых отходов в полезные компоненты (дизель, битум), которые будут использованы в народном хозяйстве.
Кроме того, в 2022 году в регионе внедрили систему экопаспортов — зеленых сертификатов для бизнеса, которая помогает бороться с «серыми» возчиками и, соответственно, несанкционированными свалками. «Экопаспорта выдаются компаниям и предпринимателям, которые воспользовались услугами „Тюменского экологического объединения“ по захоронению тех отходов, что следует размещать только на полигонах. В 2022 году выдано 189 таких экопаспортов. Другими словами, регоператор поддерживает предпринимателей, которые ответственно относятся к экологии», — рассказали в пресс-службе компании.
Руководитель Росприроднадзора отметила, что в Тюмени прилагаются усилия и по экологическому образованию. Глава ведомства 13 декабря открыла на Цветном бульваре второй в городе экодом «Центральный» — пункт приема вторсырья, который также является образовательной площадкой. «Это очень серьезная заявка. Мы все время говорим, что мы не улучшим экологию в нашей стране увеличением штрафов. Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально», — уверена Радионова.
Алексей Бобров («Корпорация СТС») и Светлана Радионова открыли в Тюмени экодом «Центральный»
Губернатор Моор на открытии экодома также подчеркнул важность экологического воспитания. «Взрослым сложнее менять привычки, проще привить эту культуру детям, на что и направлен проект экодомов. Я с удовольствием свою дочь сюда приведу», — пообещал он.
Правительство Тюменской области и губернатор работают в экологической повестке на опережение, заметил во время общения со СМИ представитель акционеров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров. «Лидерство региона здесь не случайно. Работа правительства ведется целенаправленно, планомерно, и началась еще до того, как были сформированы [федеральные] требования [к обращению с ТКО]» — заявил инвестор. По его мнению, тюменский опыт — в частности, экодомов — обязательно будет тиражироваться в других регионах России.
«Поскольку здесь самая подготовленная площадка [по работе с ТКО], я сегодня здесь. В регионе совпало все: население, сильный губернатор, хорошая команда, устойчивый регоператор. И еще здесь даже слово „импортозамещение“ произносить не надо — все изначально было произведено своими руками», — подвела итоги визита Радионова.
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Тюменская область является одним из лидеров среди регионов России по сортировке твердых коммунальных отходов. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, которая 13 декабря посетила Тюмень с рабочим визитом. Кроме того, руководитель ведомства оценила региональные проекты, которые помогут избавить страну от гор мусора. В 2018 году региональный оператор «Тюменское экологическое объединение» (входит в сферу интересов «Корпорации СТС») открыл под Тюменью первый в регионе мусоросортировочный завод. Позднее подобные предприятия появились в Тобольске и Ишиме, в Ялуторовске запустили мусороперегрузочную станцию, а уровень сортировки ТКО в области достиг 100%. «Мало кто из регионов может похвастаться 100-процентной обработкой ТКО. Но перед нами, и сегодня мы обсуждали это с губернатором Александром Моором, стоят и другие задачи. Потому что львиная доля обработанного мусора не востребована и возвращается обратно на полигоны», — отметила Радионова. Главе Росприроднадзора представили один из способов решения проблемы, реализованный в Тюмени компанией «Нов-Экология» — установку «Экоюнит». По словам гендиректора предприятия Андрея Копырина, это автоматизированная технология, предназначенная для ТКО и медицинских отходов, позволяющая сокращать объем захоронения обезвреженных отходов в 100 раз. Выделяемая тепловая энергия используется для отопления мусоросортировочного завода. На «Экоюнит» получено положительное заключение государственной экологической экспертизы, установка полностью безопасна для экологии. «На сегодняшний день существует большая проблема с вывозом отходов на островах, островных территориях. Это, к примеру, Карелия, Мурманская часть, дальневосточная часть, малые поселки, небольшие станицы, арктическая территория. Достойного оборудования фактически нет, а эта установка — единственный пример качественного оборудования на сегодняшний день. При всей немасштабности этой установки она для страны имеет ключевое значение», — оценила технологию Радионова. Метод подразумевает преобразование неиспользуемой части пластиковых отходов в полезные компоненты (дизель, битум), которые будут использованы в народном хозяйстве. Кроме того, в 2022 году в регионе внедрили систему экопаспортов — зеленых сертификатов для бизнеса, которая помогает бороться с «серыми» возчиками и, соответственно, несанкционированными свалками. «Экопаспорта выдаются компаниям и предпринимателям, которые воспользовались услугами „Тюменского экологического объединения“ по захоронению тех отходов, что следует размещать только на полигонах. В 2022 году выдано 189 таких экопаспортов. Другими словами, регоператор поддерживает предпринимателей, которые ответственно относятся к экологии», — рассказали в пресс-службе компании. Руководитель Росприроднадзора отметила, что в Тюмени прилагаются усилия и по экологическому образованию. Глава ведомства 13 декабря открыла на Цветном бульваре второй в городе экодом «Центральный» — пункт приема вторсырья, который также является образовательной площадкой. «Это очень серьезная заявка. Мы все время говорим, что мы не улучшим экологию в нашей стране увеличением штрафов. Просвещение — это единственная возможность исправить ситуацию в экологии кардинально», — уверена Радионова. Губернатор Моор на открытии экодома также подчеркнул важность экологического воспитания. «Взрослым сложнее менять привычки, проще привить эту культуру детям, на что и направлен проект экодомов. Я с удовольствием свою дочь сюда приведу», — пообещал он. Правительство Тюменской области и губернатор работают в экологической повестке на опережение, заметил во время общения со СМИ представитель акционеров ООО «Корпорация СТС» Алексей Бобров. «Лидерство региона здесь не случайно. Работа правительства ведется целенаправленно, планомерно, и началась еще до того, как были сформированы [федеральные] требования [к обращению с ТКО]» — заявил инвестор. По его мнению, тюменский опыт — в частности, экодомов — обязательно будет тиражироваться в других регионах России. «Поскольку здесь самая подготовленная площадка [по работе с ТКО], я сегодня здесь. В регионе совпало все: население, сильный губернатор, хорошая команда, устойчивый регоператор. И еще здесь даже слово „импортозамещение“ произносить не надо — все изначально было произведено своими руками», — подвела итоги визита Радионова.