17 мая 2023
16 мая 2023

Власти признали все решения органов опеки в ЯНАО правомерными

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Все решения опеки признали правомерными Фото:

Власти признали все действия органов опеки за 2022 год в ЯНАО правомерными. Об этом в своем докладе сообщил Уполномоченный по правам ребенка Данило Трубицын, говорится на сайте окружного Заксобрания.

«Лидирующее место заняли вопросы реализации права несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье. В основном это обращения родителей к Уполномоченному за юридической помощью по вопросам определения порядка общения и места проживания детей после прекращения родителями брачных отношений. Также поступали вопросы, связанные с действиями органов опеки. При их рассмотрении, в том числе в судебном порядке, все решения опеки были признаны правомерными», — сказано в сообщении.

Там добавили, что всего за год уполномоченному поступило 229 сообщений. Также были вопросы по реализации жилищных прав детей и семей, в которых есть дети. Вопросы в системе образования: организация учебного процесса, питание в школах и решение конфликтов в коллективах.

Ранее сообщалось, что в ЯНАО у двух многодетных семей опека забрала детей из-за бытовых ссор с родителями. Одна семья проживает в поселке Уренгой, а другая в Губкинском.

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Власти признали все действия органов опеки за 2022 год в ЯНАО правомерными. Об этом в своем докладе сообщил Уполномоченный по правам ребенка Данило Трубицын, говорится на сайте окружного Заксобрания. «Лидирующее место заняли вопросы реализации права несовершеннолетнего жить и воспитываться в семье. В основном это обращения родителей к Уполномоченному за юридической помощью по вопросам определения порядка общения и места проживания детей после прекращения родителями брачных отношений. Также поступали вопросы, связанные с действиями органов опеки. При их рассмотрении, в том числе в судебном порядке, все решения опеки были признаны правомерными», — сказано в сообщении. Там добавили, что всего за год уполномоченному поступило 229 сообщений. Также были вопросы по реализации жилищных прав детей и семей, в которых есть дети. Вопросы в системе образования: организация учебного процесса, питание в школах и решение конфликтов в коллективах. Ранее сообщалось, что в ЯНАО у двух многодетных семей опека забрала детей из-за бытовых ссор с родителями. Одна семья проживает в поселке Уренгой, а другая в Губкинском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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